O presidente do Chega, André Ventura, acusou hoje o primeiro-ministro de irresponsabilidade por "nunca dar a cara" quando o país está confrontado com problemas e defendeu que quem lidera não se pode esconder nem ter medo do escrutínio.

"Irresponsabilidade é ir jogar golfe no meio da maior crise de habitação que este país já teve, é nunca estar para dar a cara quando é preciso, é esconder-se quando as coisas não correm bem, é desaparecer do espaço público no meio de uma crise de segurança, de habitação ou no meio de uma crise migratória, é esconder-se no Palácio de São Bento enquanto as coisas estão a acontecer", sustentou Ventura no primeiro discurso perante a 7.ª Convenção Nacional do Chega e em resposta às declarações da véspera do primeiro-ministro.

André Ventura indicou que, depois desta reunião do órgão máximo do partido, o Chega quer "mostrar o contrário".

"Neste partido quem lidera não se esconde, neste partido quem lidera não tem medo das perguntas, neste partido quem lidera vai à luta em todos os canais, em todos os fóruns, em todos os momentos para lutar com eles e mostrar-lhes que nós temos a razão para Portugal", afirmou.

André Ventura falava na abertura da 7.ª Convenção Nacional do Chega, que decorre até domingo e que teve o primeiro dia de trabalhos - sexta-feira - cancelados devido a uma ameaça de bomba no Pavilhão Municipal do Entroncamento (Santarém), que se revelou falsa mas obrigou à evacuação da sala perto das 23:00, ainda sem o presidente do partido no local.

O líder do Chega, que foi hoje reconfirmado para mais um mandato após as eleições diretas do final de outubro, referiu as votações da especialidade do Orçamento do Estado para 2027 para defender que o país "tem que ter um orçamento aprovado que vá melhorar a vida das pessoas, e não apenas para continuar a fazer o jogo político entre PS e PSD".

"Porque se é para fazer jogo político e se é para garantir máquinas ou maquilhagem orçamental, eles têm o PS que esteve lá sempre a servir de muleta. Este partido não é muleta de ninguém, nem de nenhum primeiro-ministro, nem de nenhuma força em Portugal", voltou a referir.

Sobre a aprovação de propostas contra a maioria que suporta o Governo, Ventura voltou a afirmar que, para o Chega, "não interessa" o autor, mas o mérito da iniciativa e admitiu que o partido arrisca, ainda que isso implique a possibilidade de cometer erros.

O líder do Chega referiu-se especificamente ao congelamento das propinas do ensino superior no próximo ano letivo e disse que o "primeiro-ministro devia ter vergonha de, pela calada da noite, tentar meter no Orçamento o aumento das propinas numa altura em que os jovens nem a casa, nem o quarto, nem a camarata conseguem pagar".

"O Governo queixa-se que estão a ser feitas coisas no Parlamento que o Governo não quer. Chama-se democracia e chama-se trabalho parlamentar", avisou.

André Ventura chamou a si também a "responsabilidade do aumento das pensões" e defendeu que o Chega está "fora daquela direita que acha que ser direita é cortar pensões" e que "ser direita é dizer aos mais velhos vivam como puderem porque o mercado resolverá".

De seguida, o líder do Chega exemplificou que porá o aumento de pensões à frente de "subsídios de habitação para membros do Governo" ou de "pôr dinheiro na REN".

André Ventura pediu à Convenção que mostre ao país "essa preparação e essa solidez" para governar.

"Podem-nos ameaçar com eleições, podem-nos ameaçar com crise política, nós não nos deixamos enganar, nós não nos deixamos condicionar. Sabemos bem o que queremos e sabemos bem para onde vamos, temos um caminho traçado e temos um histórico que fala por nós", defendeu.

O presidente do Chega criticou aqueles que têm defendido a solução de um bloco central para evitar que o seu partido chegue ao governo.

"Não é uma ameaça ao sistema que nos move. Nós movemo-nos por garantir que o sistema tinha feito aquilo que tinha prometido, nós movemo-nos por garantir que o que tinham prometido às pessoas não era defraudado", justificou.

No primeiro discurso nesta Convenção, Ventura referiu-se ainda à intenção do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, de criar um partido novo e de ter estabelecido como um dos objetivos tentar travar o Chega.

"Disse que constituiria um partido chamado 'Fazemos', que alguns, não eu, disseram que podia ser fazemos mas roubamos", criticou, prometendo endurecer a luta contra a corrupção.