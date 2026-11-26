O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou esta manhã, no Funchal, o primeiro-ministro de estar a fazer um "ajuste de contas" com a Assembleia da República e com as famílias portuguesas, na sequência das declarações de Luís Montenegro, ontem à noite, em entrevista à RTP, sobre a não aplicação de medidas aprovadas no âmbito do Orçamento do Estado para 2027.

À saída de uma audiência com a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o líder socialista acusou o chefe do Governo de mostrar "mau perder" e defendeu que, caso tenha dúvidas sobre a constitucionalidade das normas aprovadas, deverá recorrer ao Tribunal Constitucional.

"O primeiro-ministro está a ser insensível por não compreender as dificuldades por que as pessoas estão a passar", afirmou, acusando ainda Montenegro de mostrar arrogância e "uma atitude de vingança em relação aos portugueses e às famílias portuguesas e também às empresas".

José Luís Carneiro defendeu a eficácia do IVA zero sobre um cabaz de bens alimentares essenciais, evocando um relatório do Banco de Portugal que, segundo afirmou, demonstra que a medida permitiu baixar a inflação e beneficiar particularmente as famílias com menores rendimentos.

Quanto às alterações à tributação das rendas, sustentou que a proposta socialista permite reduzir os encargos dos inquilinos, aumentar o rendimento dos proprietários que optem pelo arrendamento acessível e colocar mais habitações no mercado.

O secretário-geral do PS insistiu que as propostas respeitam o equilíbrio das contas públicas, lembrando que o próprio primeiro-ministro admitiu a possibilidade de um excedente orçamental.

Apesar da dureza das críticas, Carneiro evitou comprometer-se com a apresentação de uma moção de censura, reiterando que o PS tudo fará para evitar uma crise política, neste e noutros orçamentos.

"O doutor Luís Montenegro, se está à procura de uma crise, não é pelo PS que terá a crise", vincou, instando o primeiro-ministro a concentrar-se na governação e na resolução dos problemas dos portugueses, nomeadamente no custo de vida, na habitação, na saúde, na economia e nos salários.