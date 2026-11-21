O Atlético, da Liga 3, venceu hoje o Casa Pia, por 1-0, com um golo de Janico, ainda na primeira parte, e eliminou a equipa lisboeta I Liga portuguesa de futebol, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O golo solitário do defesa do emblema da Tapadinha foi marcado aos 21 minutos do encontro, colocando o Atlético nos oitavos de final da Taça, juntamente com o FC Porto, campeão nacional e líder do principal escalão.

Nessa fase, a disputar entre 15 e 17 de dezembro, o Atlético, que já tinha eliminado o Vizela, da II Liga, vai visitar o vencedor do embate entre Sporting, da I Liga, e o União da Serra, do Campeonato de Portugal, a disputar ainda hoje, a partir das 18:00, no terreno dos 'leões'.