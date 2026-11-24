O Continente estreia, esta sexta-feira, o conceito de loja inclusiva na Madeira, que abrange também os espaços Wells e Note!. A iniciativa contempla a implementação de medidas que promovem o conforto sensorial, a autonomia e uma experiência de compra mais tranquila e acessível.

A inauguração será assinalada, pelas 10 horas, com a realização do 'Café com Inclusão', uma iniciativa aberta à comunidade, dedicada à partilha de experiências e à reflexão sobre a acessibilidade.

A iniciativa contará com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido. A sessão terá ainda a presença de João Pedro Santos, director de Operações do Continente Modelo Madeira, Inês Cunha, responsável pela área da Note!, Vera Rodrigues, responsável pela área de Recursos Humanos, e Laura Romeira, psicóloga da Pais em Rede, cabendo a moderação a Liliana Costa, responsável pelo projecto.