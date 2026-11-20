A visita da seleção portuguesa de futebol aos Países Baixos, na primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações, foi hoje marcada para 27 de março de 2027, três dias antes do segundo encontro, em Portugal.

A UEFA divulgou o programa desta fase pouco depois do sorteio, que voltou a colocar a equipa das 'quinas' frente à seleção neerlandesa, na reedição da final de 2019, disputada no Porto e vencida por Portugal, sob o comando de Fernando Santos.

Assim, a equipa lusa joga nos Países Baixos o último encontro da primeira mão dos 'quartos' num sábado, a partir das 20:45 locais (19:45 em Lisboa), depois de a Noruega receber a Inglaterra no mesmo dia, enquanto os outros dois jogos, o Bélgica-Alemanha e o Espanha-França, ficaram marcados para dia 25 de março, uma quinta-feira.

Os embates da segunda mão estão todos marcados para as 19:45 (em Lisboa), com a receção de Portugal à seleção dos Países Baixos no dia 30 do mesmo mês, em simultâneo com o jogo entre Inglaterra e Noruega, em terreno britânico, mais uma vez dois dias depois dos restantes encontros.

Caso supere a seleção 'laranja', a equipa das 'quinas' defronta o vencedor do duelo entre Espanha e França, em 09 de junho, nas meias-finais, enquanto os derradeiros jogos, da final e de atribuição do terceiro lugar, estão agendados para 13 de junho.

Portugal é o detentor do título, que reconquistou depois da vitória na edição inaugural, em 2018/19, com a França a erguer o troféu em 2020/21 e a Espanha em 2022/23.

A seleção lusa venceu as duas edições em que chegou à 'final four', enquanto os Países Baixos foram finalistas, em solo português, em 2018/19, e 'caíram' nas meias-finais em 2022/23, na fase final em que foram anfitriões e que terminaram na quarta posição.