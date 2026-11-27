O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos para esta sexta-feira, 27 de Novembro, na Madeira. A precipitação deverá ser mais frequente e provável nas terras altas da ilha a partir da tarde.

O vento soprará fraco, com velocidade inferior a 15 km/h, de Leste. Está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas, com os termómetros a variar entre os 16 e os 22ºC no Funchal (17 a 22ºC no Porto Santo).

Na Região do Funchal, são esperados períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos e vento fraco.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Norte/Noroeste com 1,5 a 2 metros. Na Costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste, com um metro, sendo inferiores a um metro na parte Leste. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 21 e os 22 graus.