O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) veio a público esclarecer a situação do Fanal, na sequência da notícia publicada pelo DIÁRIO com o título "Onde estão as taxas enquanto o Fanal se degrada?", que dava conta de críticas à conservação daquele espaço natural e ao destino das receitas cobradas nos percursos pedestres.

"Onde estão as taxas enquanto o Fanal se degrada?" Publicação nas redes sociais questiona destino das receitas dos percursos pedestres e alerta para pressão turística sobre tis centenários

Em comunicado, o Instituto começa por esclarecer que "não é cobrada qualquer taxa de acesso ou visitação ao Fanal", acrescentando que "o acesso ao Fanal é gratuito". O IFCN considera, por isso, que associar a degradação apontada às receitas de taxas de entrada parte de "um pressuposto falso".

Sobre a presença de lama e a humidade do solo, o organismo lembra que se trata de um espaço florestal, com características naturais próprias. "A presença de lama ou de solo húmido não é sinónimo de abandono, mas uma característica natural daquele ambiente", sustenta.

Quanto às intervenções realizadas, o IFCN refere a instalação recente de uma vedação perimetral, a protecção dos principais núcleos de tis centenários e a colocação de sinalética destinada a salvaguardar as áreas mais sensíveis e a disciplinar a circulação de visitantes.

Entre as próximas intervenções está a instalação, em Dezembro, de um novo passadiço em deque, com mais de 100 metros de extensão e uma largura média de dois metros. A estrutura ficará elevada cerca de 50 centímetros em relação ao solo, com o objectivo de concentrar a circulação pedonal, reduzir o pisoteio e minimizar a erosão.

O Instituto refere ainda que foi adjudicado um procedimento para a beneficiação de áreas de lazer, incluindo a do Fanal, com melhorias nas instalações sanitárias e nos equipamentos existentes, como fogareiros, mesas e cadeiras.

A estas intervenções junta-se uma empreitada no valor de 2.876.221,87 euros, que abrange 16 percursos pedestres e contempla a recuperação de caminhos, a reposição das condições de segurança em percursos afectados pelos incêndios de Agosto de 2024 e a criação de quatro novos itinerários. Entre estes encontra-se o Circuito do Fanal, que deverá contribuir para ordenar e estruturar a visitação naquela área.

O IFCN refere também que o Corpo de Polícia Florestal detectou, na terça-feira, uma ocorrência de deposição ilegal de resíduos, nomeadamente lixo doméstico, no Fanal. Segundo o Instituto, foram encontrados elementos susceptíveis de identificar os alegados responsáveis, tendo sido iniciado o respectivo processo de contra-ordenação.

No final do esclarecimento, o organismo assegura que continuará a investir na conservação do espaço, na ordenação da visitação e na fiscalização, defendendo que a preservação do património natural exige "conhecimento, competência, investimento e trabalho no terreno".