A votação final global do Orçamento do Estado para 2027 realiza-se no Parlamento após um processo de especialidade marcado por alterações impostas por Chega e PS, à revelia do Governo, que acusou estes partidos de desvirtuarem a proposta.

O processo orçamental começou com a entrega da proposta inicial do Governo no dia 08 de outubro e culmina com a votação final do documento, que tem aprovação garantida graças à abstenção do PS.

O encerramento do debate e a votação estão marcados para a sessão plenária da Assembleia da República desta tarde, após uma maratona de votações que começou na passada quarta-feira e apreciou perto de 2.900 alterações apresentadas pelos partidos.

Apesar de a viabilização do documento já estar garantida, a discussão na especialidade e aprovação de propostas contra a vontade dos partidos que suportam o executivo de Luís Montenegro levou a uma subida de tom nas acusações entre o Governo e a oposição.

Os partidos apresentaram um total de 2.864 propostas de alteração ao OE2027, um novo recorde.

O Chega foi aquele que apresentou mais, com 712, seguindo-se PCP (653), Livre (504), Bloco de Esquerda (368), PS (200), JPP (167), PAN (125) e Iniciativa Liberal (51), enquanto PSD e CDS-PP, partidos que apoiam o Governo, entregaram conjuntamente 84 propostas.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 12.ª edição do Sophia Estudante, iniciativa da Academia Portuguesa de Cinema, tem hoje início no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Oeiras, com a participação de 22 escolas, reunindo estudantes, professores e profissionais do setor do cinema e do audiovisual.

O Sophia Estudante apresenta-se como "espaço de valorização do cinema produzido em contexto escolar". Esta edição inclui a exibição de filmes e 'trailers', encontros entre jovens criadores e profissionais do setor, mais uma exposição de cartazes com trabalhos das escolas e os distinguidos do Concurso de Identidade Gráfica.

O programa do segundo e último dia, na quarta-feira, conta com a mesa-redonda "Entre Géneros: Produzir o Cinema de Hoje", sobre desafios e possibilidades da produção cinematográfica contemporânea.

Serão também entregues os Prémios Sophia Estudante 2026 e os prémios Nico, estes numa parceria entre a Academia Portuguesa de Cinema e a Fundação GDA, que têm por objetivo "dar visibilidade a uma nova geração de profissionais". Este ano os prémios Nico distinguem a realizadora Laura Anahory e os atores Mariana Cardoso e Gonçalo Coré.

DESPORTO

O FC Porto defronta hoje os neerlandeses do Feyenoord, na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e vai tentar dar sequência ao triunfo da ronda anterior, procurando a primeira vitória em Roterdão.

Os 'dragões', atuais campeões nacionais e lideres da I Liga, entraram na competição com três derrotas consecutivas, mas conseguiram o primeiro triunfo na jornada anterior, em que baterem em casa o Nápoles (4-1).

A equipa orientada pelo italiano Francesco Farioli segue atualmente no 26.º lugar e vai procurar somar pontos que lhe permita subir na classificação e entrar em zona de apuramento para a fase seguinte, tal como o Feyenoord, que é 32.º, mas com os mesmos três pontos do FC Porto.

O jogo entre o Feyenoord e o FC Porto está agendado para hoje, pelas 20:00 (horas de Lisboa), no Estádio De Kuip, numa partida que será arbitrada pelo bósnio Irfan Peljto.

ECONOMIA

A Comissão Europeia divulga hoje a avaliação do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) e novas recomendações económicas a Portugal, num contexto de alertas sobre a crise habitacional e a evolução da despesa pública.

Em causa está o pacote de outono do Semestre Europeu, o exercício anual de coordenação das políticas económicas, orçamentais e sociais dos Estados-membros, através do qual a Comissão Europeia avalia os planos orçamentais nacionais, acompanha os desequilíbrios macroeconómicos e formula recomendações para promover a sustentabilidade das finanças públicas da União Europeia (UE).

No caso português, Bruxelas avaliará a compatibilidade do OE2027 com as regras orçamentais europeias, nomeadamente a trajetória de despesa líquida acordada no plano orçamental e estrutural de médio prazo.

No projeto de plano orçamental enviado a Bruxelas, Portugal disse prever um crescimento de 2,5% da despesa primária líquida financiada a nível nacional em 2027, acima dos 1,2% indicados na trajetória recomendada no verão pelo Conselho da União Europeia.

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Continua hoje a greve dos maquinistas da CP, que começou à meia-noite de segunda-feira e se prolonga até sexta-feira, tendo como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária, referem.

A paralisação, que decorre entre 23 e 27 de novembro, é parcial nos dias 23 e 26 e total nos dias 24 e 25.

Para hoje e quarta-feira, dias de paralisação total, foram definidos serviços mínimos que abrangem os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, assim como os comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

No segunda-feira, a greve levou à supressão de 242 comboios até às 19:00, correspondendo a 22,8% dos programados, com o Longo Curso a registar o maior impacto.

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A CGTP-IN realiza hoje uma concentração, em frente à Assembleia da República, em Lisboa, dia da votação final da proposta de Orçamento do Estado para 2027.

Segundo a central sindical, esta manifestação é "contra o aumento do custo de vida, pelos salários e direitos, pelos serviços públicos e funções sociais do Estado e por um novo rumo para o país, denunciando a política de desastre e empobrecimento que aquela proposta preconiza, responsabilizando todos os que, por ação ou omissão, a permitam, afirmando as reivindicações e propostas dos trabalhadores".

A concentração contará com intervenções setoriais e terminará com a intervenção do secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira.

SOCIEDADE

Trabalhadores da saúde, educação e comércio estão hoje em greve contra o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), com um protesto em frente à Assembleia da República, onde serão votadas as contas para o próximo ano.

A greve nacional intersetorial foi convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU), o Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies, Armazéns e Serviços de Portugal (STGSSP) e pelo Movimento sindical MUDAR bancários.

Além da greve, os sindicatos convocaram uma manifestação durante a manhã, a partir das 10:00, em frente à Assembleia da República.

A paralisação coincide com o dia da votação final global do OE2027, que as organizações criticam por considerarem que não corrige "a insustentável perda de poder de compra dos trabalhadores".

As estruturas sindicais alertam ainda que o aumento salarial previsto no OE está "claramente abaixo da inflação prevista", o que se traduz num "agravamento ainda mais profundo da perda de poder de compra" no próximo ano.

Além deste protesto, também a CGTP agendou uma concentração junto à Assembleia da República para o dia da votação final do Orçamento do Estado, defendendo que a proposta orçamental não assegura ganhos reais de rendimento para os trabalhadores nem responde aos problemas da saúde, educação e habitação.