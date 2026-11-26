Benfica sofreu hoje a primeira derrota na Liga Europa de futebol, ao ser goleado em casa dos checos do Viktoria Plzen, por 4-0, em jogo da quinta jornada da fase de liga.

Patrik Hrosovsky (30 minutos), Prince Adu (43) e Christophe Kabongo (44 e 46) consumaram o 'desastre' benfiquista em Plzen, onde a equipa comandada por Marco Silva cedeu os primeiros pontos na competição, mantendo-se com 12 e caindo para o quarto lugar.

Ao 24.º jogo oficial em 2026/27, as 'águias' não marcaram qualquer golo, sendo que, por outro lado, não perdiam por quatro ou mais tentos de diferença desde março de 2024, quando foram goleadas por 5-0 no clássico com o FC Porto, para a I Liga.

Na próxima ronda da fase de liga da Liga Europa, o Benfica vai receber os gregos do OFI Creta, em 10 de dezembro, no Estádio da Luz.