Bus Mágico já chegou ao Funchal para viagens solidárias de Natal
O Bus Mágico já chegou ao Funchal. O autocarro panorâmico, que integra uma iniciativa solidária da Make-A-Wish Portugal em parceria com a City Sightseeing, foi apresentado esta quinta-feira, numa acção que assinala a chegada do projecto à Madeira.
Bus Mágico chega à Madeira com viagens solidárias de Natal
Iniciativa da City Sightseeing decorre de 1 de Dezembro a 6 de Janeiro e estreia-se na Região. Cada bilhete custa cinco euros, com a receita integralmente destinada à Make-A-Wish Portugal
A iniciativa decorre em simultâneo no Funchal, em Lisboa e no Porto, entre 1 de Dezembro e 6 de Janeiro. Durante este período, os residentes nas três cidades poderão participar numa viagem panorâmica, mediante um bilhete no valor de cinco euros. A receita reverterá integralmente para a Make-A-Wish Portugal, contribuindo para a concretização de desejos de crianças e jovens com doenças graves.
A Make-A-Wish acompanha crianças e jovens entre os três e os 17 anos com doenças graves, procurando proporcionar-lhes momentos de alegria e leveza através da concretização dos seus desejos. Na Madeira, a organização já realizou 81 desejos desde 2012, contando com o envolvimento de voluntários, famílias e parceiros locais.
Sobre este tema leia também: "Onde nascem as estrelas", Final Feliz publicado no DIÁRIO a 25 de Setembro de 2026:
Esta iniciativa pretende envolver a população numa acção de solidariedade durante a época natalícia, dando a oportunidade de aliar um passeio turístico ao apoio à missão da fundação.