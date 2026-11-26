Carlo Martins e Márcio Nóbrega são os convidados de uma conferência sobre o presente e o futuro do turismo em Santa Cruz, marcada para sábado, 28 de Novembro, às 14h30, no Hotel Santa Cruz Village. A iniciativa, promovida pelo CDS-PP de Santa Cruz, tem como tema "O turismo que temos. O turismo que queremos", propondo uma reflexão sobre o desenvolvimento do concelho, os desafios do sector e a qualidade de vida dos residentes.

Os dois convidados são apartidários e foram chamados a participar pela sua experiência e conhecimento da actividade turística, esclareceu Carlo Martins ao DIÁRIO. O madeirense, distinguido este ano como melhor director-geral de hotelaria em África, nos Hospitality Awards Africa 2026, considera que a discussão ganha particular importância perante a nova fase que se aproxima e as mudanças em curso no sector.

A conferência pretende abordar, entre outras questões, o impacto do crescimento turístico na economia local, no emprego e no comércio, bem como a forma de conciliar o desenvolvimento da actividade com as necessidades e a qualidade de vida da população residente.

A sessão será apresentada por Lavínia Corte e moderada pelo economista Lívio Melim. O programa prevê uma saudação institucional da presidente da concelhia do CDS-PP de Santa Cruz, Lídia Albornoz, seguindo-se as intervenções dos convidados e um debate aberto à participação do público.

O encerramento ficará a cargo de Leandro Silva, em representação do presidente do CDS-PP Madeira.