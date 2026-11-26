O líder parlamentar do CDS-PP acusou hoje PS e Chega de "total incompetência" e defendeu que o Governo estaria a violar a Constituição se fizesse a lista de produtos aos quais aplicar o IVA zero aprovado no OE2027.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Paulo Núncio afirmou que a medida aprovada por PS e Chega, à revelia dos partidos do Governo, de aplicar uma taxa de IVA de 0% a um conjunto de bens essenciais "está mal feita e incompleta", porque lhe falta a lista dos alimentos.

"O Governo, do ponto de vista constitucional, está impedido de o fazer porque, a matéria fiscal é uma competência exclusiva do Parlamento. o Parlamento tem uma reserva absoluta para legislar em matéria fiscal", frisou o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

O dirigente democrata-cristão defendeu que a medida "não pode ser aplicada por incompetência total dos dois maiores partidos da oposição".

"Tanto é assim que os partidos da oposição já se apressaram a dizer que vão apresentar projetos de correção (...) O Governo não pode completar, o Governo não pode corrigir. Aí sim, estaria a praticar um ato ilegal ea violar a Constituição, porque estaria a invadir uma competência exclusiva, uma reserva absoluta do Parlamento", defendeu.

Paulo Núncio criticou ainda o Chega por ter proposto um debate de urgência, marcado para a próxima quinta-feira, para "defender medidas socialistas", que aprovou com o PS no âmbito do Orçamento do Estado para 2027.

"Em particular, o brutal aumento da tributação das rendas que afeta mais de 700 mil famílias que arrendam as suas casas em Portugal. Isto é absolutamente inaceitável. Só há uma conclusão possível: em matéria de política económica e em matéria de política social, o Chega é tão ou mais socialista que o PS", criticou.

Questionado se tem as mesmas certezas quanto à norma sobre pensões que o primeiro-ministro também considerou ser apenas uma recomendação, o líder parlamentar do CDS-PP considerou que "está redigida de uma forma deficiente".

"Levanta um conjunto de dúvidas muito significativas do ponto de vista legal e constitucional. Isto resulta, acima de tudo, da pressa e da falta de rigor na legislação que é aprovada pelos dois maiores partidos da oposição", insistiu.

Na quarta-feira, em entrevista à RTP, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que entende como interferência na esfera executiva e meras recomendações, e a alteração da taxa de IRS sobre as rendas de casa de 10% para 25%.

O chefe do Governo PSD/CDS-PP disse que também interpreta como recomendação a decisão do parlamento que determina que qualquer bónus nas pensões em 2027 se converta num aumento permanente, e irá avaliar outra que obriga o Governo a consultar a Assembleia da República antes de aumentar o imposto sobre os combustíveis (ISP).

O primeiro-ministro justificou este entendimento do Governo com jurisprudência do Tribunal Constitucional, quando questionado no passado por executivos de Cavaco Silva e António Costa.

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2027 foi aprovada em votação final global na terça-feira, viabilizada, como os dois orçamentos anteriores, com a abstenção do PS.