A sessão plenária desta terça-feira arrancou com a votação e aprovação por unanimidade de voto de pesar pelo falecimento de Rosa Oliveira, professora e antiga deputada no parlamento madeirense. Foi eleita nas eleições regionais de 1984, pelas listas do PPD/PSD.

Jaime Filipe Ramos (PSD) definiu a antiga deputada como uma verdadeira democrata e uma activista da autonomia. “Podem ter a certeza que ela não será esquecida por nós”, frisou o parlamentar. Basílio Santos (JPP), Sara Madalena (CDS), Paulo Cafôfo (PS), Gonçalo Maia Camelo (IL), Miguel Castro (não inscrito) e Manuela Gonçalves (Chega) também expressaram palavras de homenagem a Rosa Oliveira.

Após a aprovação do voto de pesar apresentado pelo PSD, os deputados cumpriram, de pé, um minuto de silêncio em homenagem a Rosa Oliveira.