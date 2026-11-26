A 14.ª edição da Essência do Vinho – Madeira abriu portas esta quinta-feira na Sala Funchal do Hotel Pestana Casino Park, num ambiente marcado pela presença de verdadeiros apreciadores de vinho. O evento, organizado pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira e pela Essência Company reúne, até sábado, produtores de várias regiões vitivinícolas do País, profissionais do sector e público em geral.

Os produtores presentes manifestaram ao DIÁRIO boas expectativas para os três dias, considerando a iniciativa uma oportunidade para dar a conhecer os seus vinhos, apresentar novidades e mostrar o trabalho desenvolvido junto de consumidores e apreciadores.

Nuno Pires, fundador da Essência Company, destacou a importância do evento para a apresentação das novidades que chegam ao mercado nesta altura do ano, sobretudo vinhos de gama superior. Sublinhou também a relevância de aproximar produtores, profissionais e consumidores, incluindo residentes e turistas que visitam a Madeira.

Ao recordar as 14 edições, Nuno Pires considerou que a evolução do evento acompanha a transformação da Região, nomeadamente o crescimento da actividade turística e a redução da sazonalidade. Na sua perspectiva, a realização continuada da iniciativa demonstra o retorno que representa não apenas para os expositores, mas também para a cidade e para a economia regional.

O programa inclui provas comentadas conduzidas por especialistas da Revista de Vinhos, momentos de ligação à gastronomia, showcookings, petiscos regionais e música ao vivo.

Também José Pinto, director-geral da Essência Company, fez um balanço positivo do percurso da iniciativa, considerando que o evento está consolidado e continua a representar uma oportunidade para os produtores apresentarem os seus portefólios. O público é maioritariamente regional, embora conte também com uma presença significativa de visitantes estrangeiros, que têm a oportunidade de conhecer os vinhos tranquilos e fortificados da Madeira.

O responsável mostrou-se confiante quanto à adesão nesta edição, esperando manter ou mesmo ultrapassar o número de visitantes registado nos últimos anos. A mudança para a Sala Funchal foi igualmente apontada como uma oportunidade, por se tratar de um espaço que reúne condições para acolher o evento.

Vinhos tranquilos crescem 27%

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, considerou que a Essência do Vinho constitui uma montra importante para os produtores madeirenses, permitindo-lhes apresentar os seus produtos lado a lado com vinhos de outras regiões e trocar experiências e conhecimentos.

O governante defendeu também a importância de os consumidores regionais conhecerem e valorizarem a produção local, destacando a evolução dos vinhos tranquilos, brancos e tintos, que considera representativos da qualidade e da identidade do setor vitivinícola madeirense.

Segundo os dados apresentados por Nuno Maciel, os vinhos de mesa registaram, em 2025, um crescimento próximo de 28%, correspondente a cerca de 1,8 milhões de euros. O secretário regional reconheceu, por outro lado, que o vinho Madeira enfrenta um contexto mais difícil em 2026, com uma quebra de cerca de 4% no volume global de negócios. Ainda assim, salientou que se verifica uma valorização do preço médio por litro, apontando o envelhecimento e o aumento da qualidade como caminhos para reforçar o valor acrescentado dos produtos.

A diversificação dos mercados foi outra das prioridades destacadas. Nuno Maciel referiu o crescimento das vendas para o Médio Oriente, Macau e China, mercado onde, segundo indicou, se registou uma subida de 35%. Defendeu que a promoção dentro e fora da Região deve continuar a ser reforçada, com o apoio aos operadores económicos e a presença dos vinhos madeirenses em restaurantes, hotéis e espaços comerciais.

O secretário regional deixou ainda uma mensagem de confiança aos produtores, reconhecendo as dificuldades da atividade agrícola na Madeira, mas defendendo que a qualidade, a inovação e o trabalho conjunto podem afirmar os vinhos regionais nos mercados internacionais.

Nós temos vinhos para esgrimir com qualquer vinho do mundo Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas

A abertura ficou também marcada por um espectáculo de bailinho madeirense, integrando a componente de animação do certame.

A Essência do Vinho prossegue esta sexta-feira e sábado, com provas comentadas, showcookings e música ao vivo, mantendo a aposta na aproximação entre produtores, gastronomia e consumidores.