IFCN muda o modelo de contratação das reparações nos percursos pedestres e passa a pagar pelos serviços efectivamente realizados. Novo contrato prevê até 2.500 horas de trabalho. Contratos para intervenções nos trilhos rondam os 477 mil euros em 2026. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta sexta-feira, 27 de Novembro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Brinde à Essência". A 14.ª edição do certame arrancou ontem e reuniu produtores e apreciadores de vinho no Pestana Casino Park.

Merecem também destaque de capa nesta edição:

"ARAE detecta seis infracções no Porto Santo". Autoridade já fiscalizou 33 estabelecimentos este ano e desmente Nuno Batista. Oposição acusa presidente da Câmara de favorecer empresários. E ainda: burla com licores de Natal faz vítimas em São Vicente.

No desporto, "Madeira volta a viver o grande dérbi". Marítimo e Nacional reencontram-se esta noite no principal escalão do futebol português. Conheça o ‘onze’ histórico de jogadores que representaram os dois clubes.

"Supermercado para todos" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje. Sala de bem-estar, abafadores de ruído e carrinhos de compras adaptados chegam ao Continente de São Martinho.

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