O Orçamento dos Açores para 2027 foi hoje aprovado na votação final global no parlamento regional, com votos a favor do PSD, CDS-PP, PPM, votos contra do Chega, BE e IL e abstenção do PS e PAN.

O documento foi aprovado por maioria, com 23 votos a favor do PSD, dois do CDS-PP e um do PPM, com votos contra do Chega (cinco), BE (um) e IL (um) e abstenções do PS (23) e PAN (um).

A votação do Orçamento do executivo açoriano para o próximo ano aconteceu hoje no plenário da Assembleia Legislativa, na Horta, na ilha do Faial, após três dias de discussão.

Na votação na generalidade, o documento foi também aprovado por maioria, com 23 votos a favor do PSD, dois do CDS-PP e um do PPM, com cinco votos contra do Chega, um do BE e outro da IL e a abstenção do PS (23) e do PAN (um).

No debate da especialidade, foram aprovadas propostas do PS para aumentar o complemento regional de pensão, criar um complemento ao estudante deslocado, incentivar as cooperativas de habitação e para que o Governo Regional adote medidas perante o aumento dos combustíveis, como a redução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

Foram também aprovadas propostas do PS sobre a divulgação das dívidas a fornecedores e obras na ilha das Flores (porto das poças, escola, aerogare e estrada dos Rochões), que receberam os votos contra do partido do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

A proposta de alteração do PS sobre o financiamento de emergência às instituições sociais também foi aprovado, apesar dos votos contra de PSD, CDS-PP e PPM.

Os deputados aprovaram as alterações do PAN para apoiar o recrutamento e fixação de médicos veterinários e para a "gestão equilibrada do Alojamento Local e promoção da habitação permanente".

O Chega também viu aprovada a sua proposta de alteração sobre a reconstituição da contagem de pontos e correção de inversões remuneratórias nas carreiras de enfermagem (com votos contra de PSD, CDS-PP e PPM).

A iniciativa do BE para revisão do plano de reestruturação da SATA foi rejeitada, mas foi viabilizada a iniciativa do partido para garantir que "nenhum aluno" fique prejudicado" por falhas nos manuais digitais.

Igualmente aprovada foi a proposta de PSD, PS, CDS-PP e PPM para prolongar o prazo dos planos diretores municipais (PDM) por parte das autarquias.

O Plano e Orçamento dos Açores para 2027 estima um défice de 104 milhões de euros e prevê um investimento global de 918 milhões de euros, 650 dos quais de responsabilidade direta do Governo Regional.

O parlamento dos Açores é composto por 57 deputados, 23 dos quais da bancada do PSD, outros 23 do PS, cinco do Chega, dois do CDS-PP, um do IL, um do PAN, um do BE e um do PPM.