O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lamentou hoje que as entregas de mísseis balísticos provenientes dos Estados Unidos continuem a sofrer atrasos, num momento em que é fundamental contar com estes intercetores para contrariar ataques russos contra infraestruturas energéticas.

"Infelizmente, o fornecimento proveniente dos Estados Unidos continua a sofrer atrasos", afirmou o líder da Ucrânia numa mensagem nas redes sociais, tendo salientado que "o essencial neste momento é acelerar as entregas de mísseis" acordadas com os parceiros ocidentais, em especial os Patriot, "que podem ajudar neste momento".

Zelensky explicou que estes imprevistos demonstraram que é necessário que a Ucrânia acelere a criação do seu próprio sistema antibalístico, o Freyja.

Nesse sentido, assegurou que já se estão a aperfeiçoar "aspetos técnicos", afirmando estar confiante de que "neste inverno, os primeiros protótipos e testes deverão ser realizados".

O sistema de mísseis intercetores Freyja é desenvolvido por Kiev e envolve vários países europeus.

A empresa ucraniana Fire Point, que desenvolveu o míssil de cruzeiro Flamingo, é o principal parceiro industrial do projeto.

Na mesma comunicação, o Presidente ucraniano salientou que a estratégia russa continua inalterada, continuando a atacar as redes e as centrais de abastecimento de eletricidade.

"Reparamos e responderemos a cada ataque da Rússia com dignidade", incluindo navios de guerra e embarcações que transportam armamento, prosseguiu.

"São alvos absolutamente legítimos", defendeu ainda Zelensky, depois de o próprio ter reivindicado esta semana um ataque ocorrido no sábado contra o navio russo "Sparta II", que estava no Golfo da Finlândia a cobrir a rota entre São Petersburgo e o enclave russo de Kaliningrado.

A Ucrânia também atacou um navio de guerra russo ao largo da costa da Líbia no fim de semana, o que motivou protestos por parte do Governo paralelo líbio, que controla o leste do país e que tem a cidade de Benghazi como capital.

Zelensky agradeceu também às operações especiais ucranianas que levaram a cabo um ataque contra "um aeródromo militar russo".

"O mesmo aeródromo de onde as suas aeronaves descolam para destruir vidas na Ucrânia. Estamos agora a verificar a extensão exata dos danos que os russos sofreram desta vez. Continuaremos a responder: aeronaves russas, navios de guerra russos e embarcações que transportam armas russas são, todos eles, alvos absolutamente legítimos para nós", reiterou Zelensky.

No entanto, reconheceu as dificuldades que as equipas de emergência estão a enfrentar para reparar os danos nas instalações afetadas pelos ataques, especialmente em Dnipro e em Zaporijia, onde fica instalada a maior central nuclear ucraniana e da Europa.

Ainda assim, elogiou o trabalho dos operacionais ucranianos que "muitas vezes realiza feitos incríveis" sob a ameaça de novos ataques.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os ataques têm vindo a intensificar-se nos últimos meses em ambos os lados da frente, fazendo um número crescente de vítimas civis, e as negociações entre as duas partes continuam num impasse.