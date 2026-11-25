A Madeira passa a ter produção de whisky com o lançamento do 'Balancal', o primeiro whisky produzido na Região, apresentado hoje uma iniciativa da empresa Vinha Alta, instalada nos Canhas, Ponta do Sol e que contou com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

"Este projeto demonstra que a Madeira tem capacidade para inovar, diversificar a sua produção e explorar novas oportunidades de negócio. É um exemplo de empreendedorismo que merece ser valorizado, sobretudo pela forma como conjuga conhecimento, experimentação e valorização dos recursos regionais", afirmou o secretário regional.

O lançamento do 'Balancal' representa também um sinal positivo para a economia regional, ao demonstrar que a tradição madeirense na produção de bebidas espirituosas pode abrir caminho a novos produtos.

"A nossa agricultura e a nossa economia precisam de projetos que acrescentem valor, que sejam diferenciadores e que tenham ambição de conquistar novos mercados. É esta capacidade de transformar conhecimento e iniciativa empresarial em produtos de qualidade que queremos continuar a estimular", sublinhou.

Desenvolvido pela Vinha Alta, o projeto teve início em Abril de 2021, a partir de sementes de cereal cedidas pelo Banco de Sementes do Jardim da Serra. A produção do whisky começou no último trimestre de 2023, recorrendo a cevada maltada e a um processo de fermentação com levedura do tipo lager.

O resultado, segundo os produtores, é um Single Malt com 46% de volume alcoólico, que apresenta "notas florais e de frutos tropicais, nuances de mel e malte e um final delicadamente mineral, com uma subtil expressão salina".

A edição inaugural é limitada a 520 garrafas de 500 mililitros, numeradas individualmente, reforçando o carácter exclusivo deste primeiro lançamento.

Segundo o secretário regional, a prova da qualidade deste novo produto foi o facto de ter sido distinguido com a medalha de prata no concurso ‘Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles’.