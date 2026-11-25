Os incentivos financeiros atribuídos pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) aos médicos para reduzir os tempos de espera nas consultas externas tiveram um impacto limitado na produção assistencial, permitindo um acréscimo de apenas 2,9% no total de primeiras consultas realizadas em 2023 e de 5,8% em 2024. A conclusão consta de uma auditoria da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas (TdC) às listas de espera da consulta externa do serviço regional de saúde, que identifica insuficiências na resposta aos utentes e fragilidades nos mecanismos de acompanhamento e controlo.

Uma das conclusões mais preocupantes prende-se com a qualidade da informação utilizada para acompanhar as listas de espera. Numa amostra dirigida a 65 referenciações, o Tribunal de Contas identificou uma taxa de erro de 47,7%, com inconsistências nos estados dos processos e nos respectivos registos. O relatório ressalva, contudo, que, devido à natureza da amostra, os resultados não podem ser extrapolados estatisticamente para a totalidade das referenciações.

Entre as fragilidades identificadas estão falhas informáticas na actualização dos processos, divergências entre diferentes versões das listas de espera, falta de uniformização dos critérios de cálculo e ausência de um histórico completo dos estados das referenciações.

O TdC alerta ainda para a possibilidade de processos anteriormente dados como resolvidos serem reactivados sem limite temporal ou de número de reativações, sem que fique assegurado o respectivo registo. Esta situação pode enviesar os tempos médios de espera, uma vez que o sistema volta a contabilizar o período decorrido desde a referenciação inicial.

O relatório salienta que os incentivos não abrangeram todas as especialidades com tempos de espera elevados, colocando em causa a abrangência da medida enquanto instrumento de combate às listas de espera. A auditoria questiona a capacidade desta resposta para produzir resultados mais expressivos no acesso dos utentes aos cuidados de saúde diferenciados.

Apesar destas reservas, o Tribunal identifica uma evolução favorável entre 2023 e 2024: o tempo médio de espera das referenciações pendentes diminuiu de 719,1 para 647,4 dias, enquanto o das consultas efectivamente realizadas baixou de 432 para 361,8 dias. Ainda assim, sublinha que a qualidade da informação disponível obriga a interpretar estes resultados com cautela.

Auditoria identifica esperas extremas e problemas na informação estatística

A dimensão das listas de espera é acompanhada de problemas que ultrapassam a insuficiência da produção adicional. O TdC conclui que a definição dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), obrigatória desde Janeiro de 2016, só foi concretizada em Maio de 2023, através de portaria aprovada pelo anterior secretário regional com a tutela da Saúde. O atraso foi superior a sete anos e a regulamentação regional limitou-se a reproduzir os prazos já fixados para o Serviço Nacional de Saúde.

A auditoria aponta também falhas na divulgação dos direitos dos utentes. Apesar de a legislação prever a publicação anual da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde, o documento não tinha sido aprovado, impedindo a sua divulgação nos canais oficiais e a afixação nos estabelecimentos de saúde.

No domínio da monitorização, o TdC reconhece que a utilização de mecanismos automáticos de recolha e visualização de dados (dashboards) pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) representa um avanço na disponibilização de informação pública. Contudo, considera que os resultados ficaram comprometidos por atrasos e problemas de fiabilidade. Os relatórios relativos ao primeiro e segundo semestres de 2024 foram publicados com cerca de nove meses de atraso, reduzindo a sua utilidade para a gestão e correcção atempada dos constrangimentos.

A qualidade dos próprios dados também é questionada. A auditoria identificou limitações nos sistemas de informação e incongruências nos registos utilizados para calcular os tempos de espera, concluindo que a informação estatística produzida pode apresentar enviesamentos, com reflexos nos relatórios anuais e na avaliação dos fluxos de acesso às consultas.

Cardiologia, Cirurgia Plástica e Oftalmologia com esperas mais prolongadas

Os indicadores relativos a 2024 revelam diferenças acentuadas entre especialidades. A Cardiologia apresentava uma mediana de espera de 1.225 dias (cerca de 3,4 anos), a Cirurgia Plástica de 1.191 dias (3,3 anos) e a Oftalmologia de 1.034,5 dias (2,8 anos). São os três serviços com pior desempenho neste indicador, considerando o volume de consultas realizadas.

No conjunto das primeiras consultas realizadas em 2024, a mediana do tempo de espera foi de 124 dias, aproximadamente quatro meses. Já entre os utentes que continuavam pendentes a 31 de Dezembro desse ano, metade acumulava pelo menos 419 dias de espera, ou seja, cerca de 13 meses.

Os atrasos são ainda mais expressivos nos casos extremos: 10% das consultas realizadas em 2024 demoraram mais de 1.133 dias a concretizar-se, enquanto 10% das referenciações ainda pendentes acumulavam mais de 1.652 dias de espera, o equivalente a aproximadamente quatro anos e meio.

A auditoria identificou também dificuldades no cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para as situações clínicas mais exigentes. Em 2024, a taxa de cumprimento dos tempos máximos de resposta foi de apenas 29,8% nas doenças oncológicas e de 38,1% nas doenças cardíacas, valores inferiores aos 60,1% registados nas patologias de âmbito geral. Entre as especialidades com menores taxas de cumprimento figuravam a Cirurgia Vascular (4,2%), a Unidade de Pavimento Pélvico (5,6%), a Otorrinolaringologia (5,9%) e a Cirurgia Plástica (9,2%).

Tribunal exige medidas e fixa prazo para Carta dos Direitos dos Utentes

Perante as insuficiências detectadas, a Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas emitiu um conjunto de recomendações dirigidas à Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, ao conselho de administração do SESARAM e ao conselho directivo do IASAÚDE.

Entre as medidas reclamadas está a publicação da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde até ao final de Janeiro de 2027, conforme determina a legislação regional, bem como a criação de um organismo competente para instaurar processos de contra-ordenação nesta matéria.

Ao SESARAM, o Tribunal recomenda a elaboração de um manual que uniformize conceitos, critérios e procedimentos de priorização dos utentes nas listas de espera e estabeleça regras comuns para o cálculo dos tempos médios de espera. Exige igualmente uma monitorização permanente e documentada da qualidade dos dados e a adopção de medidas concretas, formalizadas por escrito, para reduzir as listas e assegurar o cumprimento dos prazos de resposta.

Ao IASAÚDE compete, segundo as recomendações, fiscalizar o cumprimento dos tempos máximos de resposta, avaliar o desempenho dos estabelecimentos de saúde e garantir que os utentes recebem informação escrita sobre os prazos aplicáveis no momento da marcação das consultas.