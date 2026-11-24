Correio da Manhã:

- "'Presente envenenado para os pensionistas'. Orçamento do Estado é votado hoje no parlamento"

- "Perseguição louca na Ponte Vasco da Gama. 17 carros abalroados"

- "Ex-aluno de engenharia ameaça 'aniquilar' professor em Coimbra"

- "Sondagem. Maioria pede remodelação do executivo a Montenegro"

- "Feyenoord-FC Porto. Foco europeu sem pensar no clássico"

- "Médio espanhol. Capitão Altimira ganha peso no Sporting"

- "Benfica. Sobrecarga de Prestianni provoca alerta"

- "Oeiras. Câmara paga mais de 300 mil Euro a filha de Isaltino"

- "Franceses. Casal julgado por abandonar crianças em Alcácer"

- "Penafiel. Gastos ilegais em empresa municipal"

- "Tomar. Gripe aviária em exploração com 61 mil aves"

- "Nvidia. Huang volta e ações disparam"

Público:

- "Para 62% dos portugueses, o país está pior do que há um ano"

- "Reviravolta. Jensen Huang está de volta ao comando da Nvidia"

- "Exposição no Mude. Paolo Deganello: 'Entre fazerem cadeiras ou ocuparem praças, que ocupem praças'"

- "Emprego científico. Saíram da precariedade há pouco, agora temem um retrocesso"

- "VIH. Novas infeções atingem mais os homens e os jovens"

- "Coligações PS-Chega. Ninguém pediu avaliação do impacto orçamental"

- "Entrevista. 'Queremos que a Lactogal seja uma empresa ibérica'"

Jornal de Notícias:

- "Governo esconde relatório de Campus da Justiça parado há 17 anos no Porto"

- "Enxurradas agravam isolamento de Manteigas"

- "Lego vai investir mil milhões e criar mil empregos em Estarreja"

- "Alcácer do Sal. Raptou os dois filhos em França, mas abandonou-os na estrada"

- "Poder Local. Um ano para celebrar meio século de conquistas autárquicas"

- "Champions. Farioli pede cabeça fria aos dragões em duelo decisivo"

- "Construção. Obras atrasam pela falta de soluções para depor terras"

- "Lisboa. Abalroaram 17 automóveis durante fuga à GNR"

Diário de Notícias:

- "Nova variante do coronavirus chegou a Portugal em outubro"

- "Impostos. Famílias endividam-se cada vez mais para pagar supermercado. DECO avisa que IVA zero não resolve"

- "Orçamento do Estado. OE chega à votação final com a disputa sobre quem é o adulto da sala"

- "HIV. Portugal já atingiu metas da ONUSIDA que eram até 2030"

- "EUA. Trump afirma ter dedo no regresso de Huang à Nvidia"

- "Negócio. Lego investe mil milhões em Estarreja e cria mil postos de trabalho até 2035"

- "Sebastião Bugalho: 'O PS ultrapassou todas as suas linhas vermelhas'"

- "Cinema. 'Viana', o filme de animação português que sonha chegar aos Óscares pela música"

- "Literatura. Relembrar Carlo Collodi, criador de Pinóquio, um boneco universal muito italiano"

- "Desafios. 'Eu quero mais' - a confiança que levou Marta Paço ao quinto título mundial de surf adaptado"

Negócios:

- "Lego em Estarreja entra no 'top 5' dos maiores investimentos de sempre. Carsten Rasmussen, COO da gigante dinamarquesa, vê 'muitas oportunidades para empresas portuguesas'"

- "Tornar fiscalidade competitiva tem um custo de 700 milhões"

- "OE 2027. Chega gera dúvidas com ideia de 'baixar imposto sobre rendas'. IVA Zero suscita reparos constitucionais. Conheça as principais alterações já aprovadas"

- "Os 11 dias em que a Nvidia percebeu que não vive sem Jensen Huang"

- "Serviços financeiros. Fundador do Dr. Finanças avança com a Centrofin"

- "Barómetro. Dois terços querem a remodelação do Governo"

- "Conselhos da Diáspora. João Pereira, diretor da Blackberry QNX-EMA: 'Internacionalizar exige foco, investimento e presença'"

O Jornal Económico:

- "Rendas das casas subiram 76% em Lisboa desde 2021"

- "Chega apoiou 40% das propostas do PS, que retribui com apenas 4%"

- "Reforma da contratação pública eliminou 90 mil documentos por mês"

- "[Presidente do CAAD:] 'Verificámos eficácia e modernização na Autoridade Tributária'"

- "Telecom. Pinto Luz defende licenças de espectro por mínimo de 40 anos"

- "Trump pressionou para Huang voltar. Nvidia ganhou 31%"

- "BPF formaliza lançamento de linha de 500 milhões"

- "Direitos audiovisuais atingem recorde mas concentração ameaça"

- "Lego investe mil milhões e cria mil empregos"

Record:

- "Sporting. Fonseca puxa por eles. A palestra motivadora antes do Man. United"

- "Benfica. Alerta por Prestianni. Tem de ser gerido com cautela. Queixa-se do adutor direito e deve falhar jogo de 4.ª feira"

- "Mourinho. 'Bernardo Silva será presidente do Benfica'"

- "Liga dos Campeões. Feyenoord-FC Porto. É proibido pensar no clássico. Farioli com único foco"

- "Entrevista. Dimas revê carreira e falada atualidade. 'FPF é quem fica mal com a saída de Ronaldo'"

- "Itália. Mais dois golos pelo Monza. Varela até de calcanhar marca"

O Jogo:

- "Feyenoord-FC Porto. Batalha à vista em Roterdão. Farioli prepara jogo decisivo frente 'à equipa mais física da Europa'. 'Temos de ser muito fortes e agressivos com e sem bola'"

- "Identidades paralelas. Roterdão ganha, Haia distribui, Amesterdão gasta. Onde é que já ouvimos isto?"

- "Benfica. Prestianni só deixa a Luz pelo valor da cláusula. Rui Costa irredutível não abdica de 100 MEuro"

- "Mourinho aponta Bernardo à presidência das águias"

- "Sporting. Bruno de volta ao reino do leão. Capitão do Man. United é um pilar de relação frutuosa entre os clubes"

- "Amorim descarta interesse em Gonçalo Inácio"

- "Taça de Portugal. Outro Conceição a brilhar no futebol. Há 15 anos que a sangria de equipas da I Liga não era tão profunda nesta fase. Carvalhal destaca qualidade dos escalões inferiores"

A Bola:

- "Memórias de leão. Bruno Fernandes regressa a Alvalade com a braçadeira 'trocada'. Capitão do United saiu do Sporting em 2020. Os bastidores da contratação em 2017. A marcha-atrás depois da rescisão por causa da invasão a Alcochete"

- "Zalazar pronto para assumir o comando da equipa na Champions"

- "Feyenoord-FC Porto. Clássico não tira o foco de Roterdão. Revolução no onze à vista... face ao Paredes"

- "Benfica. Os fabulosos números de Prestianni. Argentino 'ameaça' herança de Di María"

- "Mourinho vê Bernardo Silva 'presidente do Benfica'"

- "Kokçu lamenta erros quando vestiu de encarnado"

- "Itália. Gustavo Varela continua a espalhar magia"

- "Brasil. Leonardo Jardim deixa Flamengo depois do título"

- "Jurásek em entrevista: 'Não foi fácil substituir Grimaldo'"