OE, pressão sobre Montenegro, investimento da LEGO e Ronaldo marcam a actualidade
Correio da Manhã:
- "'Presente envenenado para os pensionistas'. Orçamento do Estado é votado hoje no parlamento"
- "Perseguição louca na Ponte Vasco da Gama. 17 carros abalroados"
- "Ex-aluno de engenharia ameaça 'aniquilar' professor em Coimbra"
- "Sondagem. Maioria pede remodelação do executivo a Montenegro"
- "Feyenoord-FC Porto. Foco europeu sem pensar no clássico"
- "Médio espanhol. Capitão Altimira ganha peso no Sporting"
- "Benfica. Sobrecarga de Prestianni provoca alerta"
- "Oeiras. Câmara paga mais de 300 mil Euro a filha de Isaltino"
- "Franceses. Casal julgado por abandonar crianças em Alcácer"
- "Penafiel. Gastos ilegais em empresa municipal"
- "Tomar. Gripe aviária em exploração com 61 mil aves"
- "Nvidia. Huang volta e ações disparam"
Público:
- "Para 62% dos portugueses, o país está pior do que há um ano"
- "Reviravolta. Jensen Huang está de volta ao comando da Nvidia"
- "Exposição no Mude. Paolo Deganello: 'Entre fazerem cadeiras ou ocuparem praças, que ocupem praças'"
- "Emprego científico. Saíram da precariedade há pouco, agora temem um retrocesso"
- "VIH. Novas infeções atingem mais os homens e os jovens"
- "Coligações PS-Chega. Ninguém pediu avaliação do impacto orçamental"
- "Entrevista. 'Queremos que a Lactogal seja uma empresa ibérica'"
Jornal de Notícias:
- "Governo esconde relatório de Campus da Justiça parado há 17 anos no Porto"
- "Enxurradas agravam isolamento de Manteigas"
- "Lego vai investir mil milhões e criar mil empregos em Estarreja"
- "Alcácer do Sal. Raptou os dois filhos em França, mas abandonou-os na estrada"
- "Poder Local. Um ano para celebrar meio século de conquistas autárquicas"
- "Champions. Farioli pede cabeça fria aos dragões em duelo decisivo"
- "Construção. Obras atrasam pela falta de soluções para depor terras"
- "Lisboa. Abalroaram 17 automóveis durante fuga à GNR"
Diário de Notícias:
- "Nova variante do coronavirus chegou a Portugal em outubro"
- "Impostos. Famílias endividam-se cada vez mais para pagar supermercado. DECO avisa que IVA zero não resolve"
- "Orçamento do Estado. OE chega à votação final com a disputa sobre quem é o adulto da sala"
- "HIV. Portugal já atingiu metas da ONUSIDA que eram até 2030"
- "EUA. Trump afirma ter dedo no regresso de Huang à Nvidia"
- "Negócio. Lego investe mil milhões em Estarreja e cria mil postos de trabalho até 2035"
- "Sebastião Bugalho: 'O PS ultrapassou todas as suas linhas vermelhas'"
- "Cinema. 'Viana', o filme de animação português que sonha chegar aos Óscares pela música"
- "Literatura. Relembrar Carlo Collodi, criador de Pinóquio, um boneco universal muito italiano"
- "Desafios. 'Eu quero mais' - a confiança que levou Marta Paço ao quinto título mundial de surf adaptado"
Negócios:
- "Lego em Estarreja entra no 'top 5' dos maiores investimentos de sempre. Carsten Rasmussen, COO da gigante dinamarquesa, vê 'muitas oportunidades para empresas portuguesas'"
- "Tornar fiscalidade competitiva tem um custo de 700 milhões"
- "OE 2027. Chega gera dúvidas com ideia de 'baixar imposto sobre rendas'. IVA Zero suscita reparos constitucionais. Conheça as principais alterações já aprovadas"
- "Os 11 dias em que a Nvidia percebeu que não vive sem Jensen Huang"
- "Serviços financeiros. Fundador do Dr. Finanças avança com a Centrofin"
- "Barómetro. Dois terços querem a remodelação do Governo"
- "Conselhos da Diáspora. João Pereira, diretor da Blackberry QNX-EMA: 'Internacionalizar exige foco, investimento e presença'"
O Jornal Económico:
- "Rendas das casas subiram 76% em Lisboa desde 2021"
- "Chega apoiou 40% das propostas do PS, que retribui com apenas 4%"
- "Reforma da contratação pública eliminou 90 mil documentos por mês"
- "[Presidente do CAAD:] 'Verificámos eficácia e modernização na Autoridade Tributária'"
- "Telecom. Pinto Luz defende licenças de espectro por mínimo de 40 anos"
- "Trump pressionou para Huang voltar. Nvidia ganhou 31%"
- "BPF formaliza lançamento de linha de 500 milhões"
- "Direitos audiovisuais atingem recorde mas concentração ameaça"
- "Lego investe mil milhões e cria mil empregos"
Record:
- "Sporting. Fonseca puxa por eles. A palestra motivadora antes do Man. United"
- "Benfica. Alerta por Prestianni. Tem de ser gerido com cautela. Queixa-se do adutor direito e deve falhar jogo de 4.ª feira"
- "Mourinho. 'Bernardo Silva será presidente do Benfica'"
- "Liga dos Campeões. Feyenoord-FC Porto. É proibido pensar no clássico. Farioli com único foco"
- "Entrevista. Dimas revê carreira e falada atualidade. 'FPF é quem fica mal com a saída de Ronaldo'"
- "Itália. Mais dois golos pelo Monza. Varela até de calcanhar marca"
O Jogo:
- "Feyenoord-FC Porto. Batalha à vista em Roterdão. Farioli prepara jogo decisivo frente 'à equipa mais física da Europa'. 'Temos de ser muito fortes e agressivos com e sem bola'"
- "Identidades paralelas. Roterdão ganha, Haia distribui, Amesterdão gasta. Onde é que já ouvimos isto?"
- "Benfica. Prestianni só deixa a Luz pelo valor da cláusula. Rui Costa irredutível não abdica de 100 MEuro"
- "Mourinho aponta Bernardo à presidência das águias"
- "Sporting. Bruno de volta ao reino do leão. Capitão do Man. United é um pilar de relação frutuosa entre os clubes"
- "Amorim descarta interesse em Gonçalo Inácio"
- "Taça de Portugal. Outro Conceição a brilhar no futebol. Há 15 anos que a sangria de equipas da I Liga não era tão profunda nesta fase. Carvalhal destaca qualidade dos escalões inferiores"
A Bola:
- "Memórias de leão. Bruno Fernandes regressa a Alvalade com a braçadeira 'trocada'. Capitão do United saiu do Sporting em 2020. Os bastidores da contratação em 2017. A marcha-atrás depois da rescisão por causa da invasão a Alcochete"
- "Zalazar pronto para assumir o comando da equipa na Champions"
- "Feyenoord-FC Porto. Clássico não tira o foco de Roterdão. Revolução no onze à vista... face ao Paredes"
- "Benfica. Os fabulosos números de Prestianni. Argentino 'ameaça' herança de Di María"
- "Mourinho vê Bernardo Silva 'presidente do Benfica'"
- "Kokçu lamenta erros quando vestiu de encarnado"
- "Itália. Gustavo Varela continua a espalhar magia"
- "Brasil. Leonardo Jardim deixa Flamengo depois do título"
- "Jurásek em entrevista: 'Não foi fácil substituir Grimaldo'"