A Festa das Vindimas do Estreito de Câmara de Lobos foi distinguida com o Prémio Regional – Madeira, na categoria ‘Evento do Ano’, nos Prémios AMPV 2026, promovidos pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho. O galardão reconhece a dimensão cultural, patrimonial e turística de uma celebração que, desde 1963, preserva e promove a tradição vitivinícola, a identidade e a memória colectiva da freguesia.

Para a Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, esta distinção representa mais do que a conquista de um prémio, constituindo uma homenagem a todos os que, ao longo de gerações, contribuíram para manter viva uma tradição profundamente enraizada na história e na cultura local.

Ao longo de mais de seis décadas, a Festa das Vindimas consolidou-se como uma das celebrações mais emblemáticas da Madeira, reunindo diferentes manifestações ligadas à cultura da vinha e do vinho. A recriação dos trabalhos tradicionais, a vindima ao vivo, a pisa e repisa das uvas, o cortejo etnográfico, a gastronomia e as expressões musicais e culturais fazem parte de um programa que permite aos visitantes conhecer e vivenciar o património do Estreito.

A realização do evento resulta de um esforço colectivo, assente na colaboração entre a Junta de Freguesia e a ACRE – Associação Cultural e Recreativa do Estreito, com o envolvimento da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, viticultores, produtores, associações, grupos culturais, instituições, empresas, colaboradores e voluntários. A organização considera que a todos se deve a continuidade e a dimensão alcançadas pela festa.

O reconhecimento surge num momento de particular projecção para o concelho, depois de Câmara de Lobos ter sido recentemente eleita Cidade do Vinho 2027 pela AMPV, reforçando a visibilidade nacional de um território cuja história, economia e identidade estão secularmente ligadas à vinha e ao vinho.

O presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, Alexandre Figueira, recebeu a distinção com satisfação, mas também com sentido de responsabilidade, sublinhando que a festa não pertence a uma instituição ou a um executivo, mas à comunidade.

"Recebemos este prémio com enorme satisfação, mas também com um profundo sentimento de responsabilidade. A Festa das Vindimas não pertence a uma instituição ou a um executivo. Pertence ao Estreito e às suas gentes. É o resultado do trabalho de muitas gerações, de pessoas que souberam preservar uma tradição e transmiti-la com orgulho. Este reconhecimento é de todos e dá-nos ainda mais razões para continuar a valorizar aquilo que nos distingue", afirmou.

Mais do que uma celebração anual, a Festa das Vindimas representa um património vivo, capaz de aproximar gerações, preservar saberes e projectar o Estreito para além das suas fronteiras, contribuindo igualmente para a valorização dos produtores locais e para a afirmação de Câmara de Lobos como território de referência na cultura do vinho.

A Junta de Freguesia reafirma o compromisso de continuar a preservar e promover este património, envolvendo a comunidade e procurando garantir que a tradição se mantém, cresce e se renova, sem perder a autenticidade que a caracteriza.