Mais de duas centenas de sapatos foram reunidos pelas Mulheres Socialistas da Madeira para dar visibilidade às vítimas de violência doméstica. A instalação artística, apresentada esta quarta-feira, no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, procura recordar quem perdeu a vida, sensibilizar a população e reivindicar políticas públicas mais eficazes na prevenção da violência e na protecção das vítimas.

"Aquele vazio que encontramos em cada par de sapatos permite-nos recordar alguém ausente, uma dessas vítimas de violência doméstica", explicou Fátima Spínola, autora da instalação, que reuniu, em apenas uma semana, donativos de particulares e empresas.

A iniciativa convida ainda os transeuntes a associarem a um par de sapatos o nome de alguém que tenha sido vítima de violência doméstica. E, de acordo com as responsáveis, algumas pessoas não se coibiram de partilhar experiências vividas na primeira pessoa.

Se tivesse de me lembrar dos nomes das pessoas que conheço, sejam crianças ou adultos, que passaram por situações de violência doméstica, conseguiria preencher toda esta instalação com nomes Fátima Spínola, autora da instalação artística

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Por sua vez, Cátia Vieira Pestana, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, manifestou preocupação com os cerca de 600 casos de violência doméstica registados na Região este ano, reivindicando um maior investimento na prevenção, na protecção das vítimas e na sua autonomia financeira.

A responsável alerta ainda para as dificuldades que a crise da habitação coloca às mulheres que pretendem abandonar relações abusivas.

De nada serve inscrever nos orçamentos determinadas verbas que, depois, podem nem sequer ser aplicadas. Por isso, pedimos às autoridades regionais que também olhem para estes números com preocupação, mas sobretudo com acção Cátia Vieira Pestana, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira

A dirigente rejeita ainda que os homicídios em contexto de violência doméstica sejam encarados como acontecimentos imprevisíveis, lembrando que são, muitas vezes, antecedidos por sucessivos episódios de violência, alguns dos quais já denunciados. "A violência doméstica não é uma casualidade. Um homicídio no contexto de uma relação de intimidade nunca é uma situação isolada e única. É fruto de um percurso que, muitas vezes, é longo", sublinhou.