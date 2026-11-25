Algumas centenas pessoas concentraram-se hoje ao final da tarde, em Lisboa, num protesto pelo fim da violência machista, doméstica e sexual contra as mulheres, exigindo o fim da impunidade dos agressores.

"Vemos um país cada vez mais afundado na violência doméstica, bem como na violência sexual e ao mesmo tempo vemos poucas respostas para combater estas mesmas violências", disse à Lusa uma das porta-vozes da iniciativa, Dejanira Vidal, que reúne 35 organizações feministas.

Após a concentração, deu-se início a uma marcha, inserida no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A marcha contou com a presença de famílias e de homens e mulheres de todas as idades e começou com uma concentração às 18:50 no Largo do Intendente Pina Manique partindo depois até ao Largo de São Domingos.

Os participantes estenderam no chão cartazes com mensagens como: "Mexeu com uma mexeu com todas" e "por partos dignos e respeitados".

Na marcha que começou por volta das 19:30, entre os cartazes empunhados pelos manifestantes, destacavam-se as mensagens "Não estamos aqui todas, faltam as mulheres assassinadas" e "Trabalhadoras do mundo, uni-vos!"

Ao longo da marcha, ouviam-se palavras de ordem como "Nem uma a menos, vivas nos queremos", entoadas pelos participantes.

A organização musical brasileira e feminista "Baque Mulher" composta por meninas e mulheres que dançaram e tocaram tambores fez-se ouvir na marcha nas ruas de Lisboa.

Em declarações à Lusa, uma das coordenadoras do Baque Mulher Marina Gatti, que está em Portugal há sete anos, disse que ainda há muito patriarcado no país, indicando que no trabalho "tem muita dificuldade em se posicionar" e progredir profissionalmente.

Com o filho de um do seus melhores amigos no colo, também estava Pedro Sol que defendeu que os homens devem estar "todos os dias com as mulheres" e não só nas manifestações.

"Ainda hoje, infelizmente, as mulheres passam por muito e no fundo é um ganho de consciência que se tem que ter", disse à Lusa, destacando a importância de incutir valores desde cedo.

As organizações exigiram "políticas adaptadas aos territórios e contextos para a prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres", um Serviço Nacional de Saúde (SNS) "que garanta plenamente os direitos sexuais e reprodutivos", o cumprimento dos direitos na gravidez, parto e puerpério, "com respeito pela autonomia, consentimento, dignidade e integridade das mulheres".

O manifesto da marcha, com 15 subscrições coletivas e 124 individuais, exige "o acesso universal à interrupção voluntária da gravidez, sem desigualdades territoriais ou barreiras decorrentes da objeção de consciência".

As organizações exigem ainda uma habitação e autonomia económica para as vítimas de violência doméstica, para que nenhuma mulher seja obrigada a escolher entre a sua segurança e a possibilidade de ter uma casa.

Em Portugal, 20 mulheres foram vítimas de femicídio entre janeiro e 15 de novembro deste ano, período em que foram ainda registadas 38 tentativas de femicídio, segundo dados divulgados na terça-feira no Porto pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA/UMAR).