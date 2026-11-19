O comissário europeu para a Defesa, Andrius Kubilius, instou ontem os Estados-membros da União Europeia (UE) a cederem mísseis Patriot à Ucrânia, recebendo em troca armamento que Kiev já encomendou.

Andrius Kubilius explicou, citado pela plataforma de notícias Rapporteur (antiga Euractiv), que a ideia é que os mísseis Patriot sejam substituídos por mísseis que Kiev já encomendou, mas que só receberá em 2028-2029.

A escassez de intercetores de mísseis balísticos constitui "um problema grave" para a Ucrânia, referiu Kubilius, em resposta a uma questão sobre se Bruxelas estaria a pressionar as capitais europeias para fornecerem intercetores de imediato, em vez de dependerem de novos instrumentos financeiros cujos prazos de aquisição se podem prolongar por vários anos.

"A Rússia está a aumentar a produção de mísseis balísticos", alertou, estimando que Moscovo lance cerca de 2000 mísseis balísticos contra a Ucrânia este ano, face aos cerca de 1000 registados no ano passado.

A produção dos EUA situa-se em cerca de 700 mísseis por ano, acrescentou.

"A nossa tarefa, agora, é analisar a situação e procurar dialogar com os Estados-membros, de modo a convencê-los" a realizar estas trocas, frisou Kubilius, citado pelo Rapporteur.

O apelo de Kubilius surge após um pedido semelhante feito pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aos ministros da Defesa reunidos esta semana no âmbito do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia.

"A Ucrânia necessita de intercetores Patriot e IRIS-T, retirados dos vossos stocks atuais. Em contrapartida, quando forem fabricados, poderemos fornecer-vos novos mísseis que a Ucrânia já encomendou. Não se trata de uma doação, mas sim de uma troca: vós cedeis-nos os mísseis de que precisamos agora e, em troca, recebem mísseis mais recentes e de melhor qualidade", defendeu o político lituano.

Segundo o media especializado em políticas europeias o anúncio do comissário europeu coincidiu com a apresentação de um novo instrumento de apoio à Ucrânia, no valor de 45 mil milhões de euros, dos quais 25 mil milhões serão afetos ao reforço das capacidades militares do país.

Para Kubilius, este instrumento contribuirá para aumentar a produção europeia e reduzir a dependência de mísseis fabricados nos EUA.

A Comissão Europeia espera, igualmente, que o futuro Pacto Industrial de Defesa UE-Ucrânia e os 21 mil milhões de euros remanescentes do programa de empréstimos SAFE ajudem a impulsionar a produção europeia de mísseis de defesa aérea.

"Estes instrumentos podem ser realmente muito úteis" no desenvolvimento de tais projetos, destacou Kubilius, defendendo que a Ucrânia, mas também a UE, necessitam de capacidades antiaéreas.

A Ucrânia já assinou vários contratos relativos a mísseis Patriot PAC-2 e PAC-3, cuja entrega está prevista para 2028 e 2029.

Os mísseis PAC-2 passarão também a ser produzidos na Alemanha, sob licença, ao passo que a Comissão Europeia está a desenvolver um projeto de mísseis antibalísticos com a Ucrânia e os Estados-membros, lembrou ainda o Rapporteur.

Desde o início da invasão russa em larga escala, em fevereiro de 2022, a UE e os seus Estados-membros disponibilizaram quase 238 mil milhões de euros em apoio à Ucrânia e aos ucranianos, segundo dados da Comissão Europeia.