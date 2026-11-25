O treinador do Benfica, Marco Silva, realçou hoje que o confronto com o Viktoria Plzen, na quinta jornada da Liga Europa de futebol, vai ser bastante exigente, até pelo bom momento que atravessa a equipa checa.

"É um facto e nós estamos a par disso, naturalmente, com a análise que fizemos e com aquilo que tem sido a nossa preparação para o jogo. É uma equipa que, pelo menos em termos de resultados, está claramente no melhor momento da temporada, tem vindo a reagir muito bem, após a mudança na equipa técnica", assinalou o técnico 'encarnado'.

Marco Silva, que falava na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de quinta-feira em Plzen, alertou para a necessidade de a formação lisboeta contrariar esta 'onda' positiva do adversário, que conseguiu quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições que disputou.

"As coisas estão a entrar no caminho que o nosso adversário da amanhã [quinta-feira] quer e, por si só, isso já é um sinal do que poderemos esperar para amanhã, querendo recuperar pontos também nesta fase da Liga da Europa", observou o técnico 'encarnado'.

Na fase de liga da Liga Europa, o Viktoria Plzen está num modesto 30.º posto, em 36 equipas, após a quarta ronda, com apenas três pontos, obtidos na última partida, com o Lillestrom, depois de três derrotas nas primeiras três jornadas, enquanto as 'águias' estão no primeiro lugar, com um pleno de vitórias e 12 pontos, mas Marco Silva não espera facilidades.

"Será um jogo bastante complicado para nós e temos que estar a um nível muito bom para podermos chamar mais três pontos, que é esse o nosso objetivo", vincou, referindo-se ainda às ausências na partida da República Checa de Fredrik Aursnes, a recuperar a forma após lesão, e de Gianluca Prestianni, jogador que tem estado em destaque nas 'águias'.

"O Fredrik está a integrar a equipa. Não totalmente, mas em alguns momentos do treino. Passo a passo, acreditamos que a integração será total e que estará disponível em breve. Talvez não na segunda-feira, mas nos jogos a seguir", sublinhou Marco Silva.

Já sobre o internacional argentino Prestianni, o técnico dos 'encarnados' assumiu que há alguma "fadiga", acentuada pelos compromissos da seleção das 'pampas' e pela utilização na última partida frente ao Torreense, a contar para a Taça de Portugal, que o Benfica venceu por 3-1, mas excluiu o cenário de lesão.

"Saiu com fadiga no adutor, no último jogo. Depois da viagem para representar a seleção, optámos por contar com ele e, no final do jogo, sentiu-se cansado. Não é uma lesão que o vá tirar do próximo jogo do campeonato. Foi uma questão de gestão e não correr riscos", esclareceu.

Por seu turno, o defesa Alexander Bah, que já jogou na República Checa, ao serviço do Slavia de Praga, durante cerca de uma época e meia (de janeiro de 2021 ao verão de 2022), antes de se transferir para o Benfica, também anteviu o duelo de quinta-feira.

"Espero um jogo difícil, um jogo físico e sei que eles são difíceis de bater no seu campo e estão a sair-se bem agora, mas espero que consigamos sair por cima", realçou.

O lateral direito dos 'encarnados', que tem jogado a titular com regularidade, recordou um momento especial que viveu na República Checa, quando conquistou a 'prova rainha' ao serviço do Slavia de Praga.

"Tive um bom momento aqui, no estádio deles [Viktoria Plzen], quando ganhámos a Taça com o Slavia. Tenho algumas boas memórias aqui e estou muito feliz por estar de volta. O Slavia significa muito para mim e fizeram muito por mim. Vai ser um jogo divertido amanhã", atirou.

De resto, questionado sobre se gostaria de vir a ser capitão do Benfica um dia, Bah jogou à 'defesa': " Não me vejo como capitão e acho que o Aursnes está a fazer um bom trabalho. Por isso, vou deixar isso para ele, mas sim, obviamente, gosto de estar aqui e, enquanto o Benfica me quiser, não vejo por que razão não haveria de jogar aqui".

Benfica e Viktoria Plzen jogam na quinta-feira, a partir das 17:45 (hora em Lisboa), na Doosan Arena.