Zelensky alerta para restrições ao sistema de comunicações por satélite Starshield

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, alertou hoje que as restrições ao sistema de comunicações por satélite Starshield da Ucrânia estão a prejudicar a sua capacidade de intercetar drones russos.

O líder ucraniano alertou que as limitações ao sistema, operado pela SpaceX de Elon Musk, podem enfraquecer as defesas da infraestrutura energética ucraniana antes dos meses de inverno, quando Moscovo tem atacado repetidamente a rede elétrica.

Os drones intercetores ucranianos continuam a perder o contacto com os seus operadores quando voam a mais de 161 quilómetros/hora ao longo da linha da frente e sobre o território ocupado pela Rússia, o que os impede de intercetar os drones Shahed russos, disse Zelenskyy.

"Contamos com o levantamento destas restrições. A proteção de vidas e da infraestrutura energética ucraniana antes do inverno depende disso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Defesa e o Gabinete da Presidência foram instruídos para trabalhar em estreita colaboração com o lado americano e a SpaceX. É importante estarmos do lado certo da história. Precisamos de ajudar a Ucrânia", escreveu Zelenskyy nas redes sociais.

Zelenskyy questionou no sábado se o problema era técnico, afirmando que as restrições pareciam ter sido impostas pela SpaceX.

Entretanto, um ataque russo a Chornomorsk, uma cidade portuária na região de Odessa, na Ucrânia, feriu seis pessoas e danificou as infraestruturas energéticas, disse hoje o responsável regional Oleh Kiper no domingo, através do Telegram.

A explosão e os destroços também danificaram um gasoduto e edifícios residenciais nas proximidades, enquanto dois carros estacionados se incendiaram.

O ataque atingiu uma instalação operada pela DTEK Odesa Electric Networks, deixando temporariamente cerca de 41.000 clientes sem energia, disse Kiper.

Durante a noite, os ataques aéreos russos à cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, feriram outras seis pessoas, incluindo um menino de dois anos, informou hoje o Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia.

A Rússia lançou mais de 2.300 drones, 1.590 bombas aéreas guiadas e 15 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia na última semana, acrescentou Zelenskyy.

Os ataques com drones ucranianos danificaram duas subestações elétricas na região de Rostov, na Rússia, matando um engenheiro-chefe, disse, por sua vez, o governador Yuri Slyusar.

Quatro pessoas ficaram feridas quando destroços de drones caíram sobre os seus carros, escreveu Slyusar nas redes sociais.

Uma quinta pessoa ficou ferida quando os destroços atingiram uma "instalação de produção" na aldeia de Troitskoye, disse.

As forças ucranianas também atacaram a região do Tartaristão, na Rússia, disseram as autoridades.

Segundo Radmir Belyaev, presidente da Câmara de Nizhnekamsk, a terceira maior cidade da região, um "ataque em grande escala e prolongado" danificou a zona industrial.

Seis pessoas ficaram feridas e o fornecimento de aquecimento e água quente foi interrompido em partes da cidade, acrescentou.

O Ministério da Defesa russo afirmou que as suas forças abateram 533 drones ucranianos durante a noite em 13 regiões russas, na península ucraniana anexada da Crimeia e nos mares Negro e de Azov.