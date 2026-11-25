Os autocarros da CAM-SIGA chegaram ao Porto Santo, já há alguns dias. Depois de realizados testes, todos estão operacionais para circularem nas estradas da 'Ilha Dourada'.

Pedro Pinto que trabalha na área da formação descreveu ao DIARIO as características dos veículos. “Estes autocarros são 100 % eléctricos, logo são mais económicos, têm outra tecnologia e irão trazer benefícios para a pegada verde para ilha dourada”.

“já foram realizados todos testes, os motoristas já têm a formação necessária, estes autocarros são de dez metros”, acrescentou.

Pedro Pinto salientou que este tipo de autocarros são os ideais para a ilha. “Enquadram-se perfeitamente, têm uma potência generosa, de piso rebaixado, o que facilita mais os passageiros, têm rampas de acesso para cadeiras de rodas ou cadeirinhas para bebé. O facto de terem dez metros de comprimento, permite que os autocarros possam ir a praticamente todo lado na ilha do Porto Santo, logo traz benefícios em quase todos os sentidos”.

Os três autocarros já estão a circular e já estão os horários estabelecidos no programa diário para ilha dourada.