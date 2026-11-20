Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) integraram uma equipa internacional de astrónomos que descobriram um sistema triplo de estrelas a apenas 28 anos-luz da Terra, com uma configuração invulgar que levanta novas questões sobre a evolução estelar.

A descoberta do "Welopo?ai" - o sistema triplo mais próximo conhecido que contém duas anãs brancas, os remanescentes densos de estrelas que esgotaram o seu combustível nuclear - foi liderada por investigadores da Universidade de Montréal, no Canadá, e contou com a participação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC.

"A investigação começou com observações realizadas pelo instrumento SPIRou, instalado no Telescópio Canadá-França-Havai, em Maunakea, no Havai", explicou a UC, em comunicado, salientando que a descoberta "é particularmente relevante para o estudo das anãs brancas, a fase final da evolução da maioria das estrelas da Via Láctea, incluindo o Sol".

Segundo a nota, "um dos aspetos mais intrigantes de 'Welopo?ai' é a sua história evolutiva".

"Os investigadores estimam que a anã branca recentemente identificada tenha sido, antes de chegar à fase final da sua evolução, uma estrela com uma massa cerca de 40% superior à do Sol", lê-se no comunicado.

A UC referiu que, à medida que envelheceu, "essa estrela expandiu-se enormemente, atingindo dimensões que poderão ter tornado inevitável uma interação intensa com a sua companheira, a anã vermelha".

"Em sistemas semelhantes, este processo pode levar à formação de uma órbita muito mais próxima ou até à fusão das duas estrelas".

No caso de Welopo?ai, a anã vermelha "parece ter sobrevivido a esta fase turbulenta, mantendo-se numa órbita relativamente ampla e estável".

"A forma como o sistema conseguiu preservar esta configuração continua por explicar e constitui um dos principais desafios para futuras observações", sublinharam os investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC.