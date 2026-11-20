Dois mísseis russos e um drone a jato caíram hoje em território polaco após uma grande ofensiva russa contra a Ucrânia, confirmou o ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, em conferência de imprensa.

O ministro descreveu o incidente como "mais uma provocação" de Moscovo e anunciou que iria pedir à NATO para reforçar a defesa do flanco leste da Polónia com aviões de vigilância.

"Houve uma violação do espaço aéreo polaco com a entrada de objetos da Federação Russa", afirmou Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, adiantando que o ataque contra o território da Ucrânia, que afetou a Polónia, "foi um dos maiores desde o início da guerra".

As autoridades polacas já tinham referido estar a investigar as incursões russas na Polónia, tendo o ministro da Defesa anunciado que foram encontrados "três locais de queda".

Em Nowy Lipowiec, "podemos dizer que foi um míssil Ch-101", descreveu, acrescentando que "num outro caso, foi um míssil, e num terceiro, foi, muito provavelmente, um drone a jato".

Em dezembro de 2022, um míssil que caiu em Przewodów (no leste do país) matou duas pessoas, e Varsóvia atribuiu posteriormente o incidente a uma falha das defesas aéreas ucranianas.

Em setembro de 2025, vários veículos aéreos não tripulados russos entraram no espaço aéreo polaco e alguns caíram em solo polaco.

Em julho passado, um outro objeto, posteriormente identificado como um míssil russo, caiu em território polaco durante um ataque contra a Ucrânia.