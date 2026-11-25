Um turista sofreu, esta manhã, uma queda no passeio público marítimo da Praia Formosa, no Funchal, numa zona onde o pavimento apresenta sinais de degradação.

O incidente ocorreu entre os dois bares existentes no local, onde várias placas do pavimento se encontram desniveladas, criando 'obstáculos' à circulação de peões.

Apesar de a zona estar sinalizada a amarelo, alertando para as irregularidades no piso, continuam a registar-se quedas, segundo testemunhas no local.

O estado de conservação do pavimento poderá ter estado na origem da queda desta manhã.

Segundo o que foi possível aferir, o turista não necessitou de assistência médica.