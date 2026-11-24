A escola é um espaço de aprendizagem, desenvolvimento pessoal e construção da cidadania, mas pode ser um espaço hostil se não forem acauteladas as condições de relacionamento respeitoso e saudável entre todos os elementos da comunidade escolar.

Raramente se aborda o assunto da indisciplina e violência da perspetiva do trabalhador, mais particularmente do professor, que está mais exposto e por períodos mais prolongados à indisciplina, num ambiente de exigência pessoal, pois a sua ação não se limita à componente intelectual, mas também relacional e emocional.

Os episódios de indisciplina que surgem a público são a ponta do iceberg. Problemas relacionados com o uso intensivo de tecnologias a dependência dos jogos online pelos rapazes e das redes pelas raparigas, a maior exposição a discursos de ódio e à radicalização das opiniões, o menor recurso a fontes científicas e de comunicação social de referência e ainda a desculpabilização parental traduzem-se numa intensificação de episódios de desregulação comportamental e agressividade em resposta a situações de contrariedade, seja por parte de colegas, seja por parte de adultos.

E quando a indisciplina deixa de se traduzir em episódios ocasionais e passa a assumir um caráter persistente, concertado e hostil, deixa de ser apenas um problema comportamental dos alunos para se transformar num sério risco para a saúde mental dos professores e para a qualidade do próprio sistema educativo.

Quando o docente sente que a sua autoridade é sistematicamente desafiada e que os mecanismos institucionais de proteção são insuficientes ou tardios, instala-se um sentimento de impotência que compromete não apenas o seu bem-estar, mas também a sua capacidade de ensinar com eficiência. Por outro lado, quando os alunos percebem que comportamentos graves não têm consequências proporcionais, instala-se uma cultura de impunidade que enfraquece a autoridade pedagógica da escola.

Segundo dados mais recentes da OCDE, mais de 90% dos professores que abandonaram a profissão no Reino Unido fizeram-no antes da idade da reforma. Uma das principais razões tem a ver com o comportamento dos alunos associado à pressão sobre o docente para construir melhores relações pedagógicas. Em Portugal, o cenário não é tão grave, mas tende a agravar-se.

Se a escola pretende formar cidadãos responsáveis, deve também garantir que aqueles que ensinam dispõem de condições de segurança, dignidade e bem-estar para exercer a sua missão. Ignorar o impacto da indisciplina na saúde mental dos professores significa comprometer, inevitavelmente, o futuro da educação.