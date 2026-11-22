O Irão divulgou no sábado imagens de um novo lançador de mísseis, que, segundo a televisão iraniana, tem capacidade para lançar dois mísseis em simultâneo, noticiou hoje a agência de notícias France-Presse (AFP).

A divulgação do vídeo acontece numa altura em que estão num impasse as negociações entre o Irão e os Estados Unidos da América (EUA) para pôr fim à guerra no Médio Oriente desencadeada em fevereiro pelos ataques norte-americanos e israelitas contra a República Islâmica.

Segundo a AFP, as imagens mostram o comandante da Guarda Revolucionária do Irão, Ahmad Vahidi, a visitar, numa data desconhecida, uma base militar subterrânea, onde aparece o novo lançador de mísseis.

"Os danos sofridos pelo nosso inimigo são apenas o começo. Presenciaremos a sua humilhação", afirmou o general, acompanhado do chefe das forças aeroespaciais da força militar da República Islâmica, Majid Moussavi, que realçou o aumento da capacidade bélica iraniana durante os conflitos mais recentes.

Em 10 de novembro, a Guarda Revolucionária do Irão, o exército ideológico da República Islâmica, inaugurou uma cidade de "mísseis estratégicos" que abriga "novas armas", segundo a agência local Tasnim.

O Irão dispõe de um amplo arsenal desenvolvido localmente, que inclui sistemas de defesa aérea, mísseis e drones, de acordo com a AFP.