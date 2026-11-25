O preço mediano de venda das casas na Madeira atingiu 2.500 euros por metro quadrado em 2025, cerca de 20% acima dos 2.076 euros nacionais, ao passo que a taxa de privação material e social severa afetava 5% da população.

Os dados constam da base estatística Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que disponibiliza a partir de hoje um retrato interativo das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, um projeto lançando no âmbito do 50.º aniversário da autonomia político-administrativa, consagrada na Constituição da República Portuguesa de 1976.

O retrato estatístico permite acompanhar a evolução da última década e comparar as regiões autónomas com o conjunto do país em mais de 100 indicadores, organizados em seis grandes temas: população; território e ambiente; poder de compra e condições de vida; acesso a serviços; economia e finanças públicas; atividades económicas.

Os dados estatísticos indicam, por exemplo, que, apesar de o preço mediano das casas ser 20% superior à média nacional em 2025, a subida foi mais moderada na Madeira: 4,4%, contra 16,8% no país.

Já a privação material e social severa (pessoas que não conseguem ter pelo menos sete de 13 bens ou atividades considerados básicos, como manter a casa aquecida ou fazer face a uma despesa inesperada) atingia 5% da população madeirense nesse ano, acima dos 4,3% nacionais.

O peso do turismo e dos serviços destacam-se na economia da Região Autónoma da Madeira, onde o Produto Interno Bruto (PIB) por habitante supera a média nacional, mas o poder de compra, os salários e as pensões ficam aquém desta.

A Pordata indica que, em 2024, o PIB per capita na região superava em 7% a média do país, ao passo que o poder de compra ficava 11,9% abaixo da média nacional, em 2023.

Já o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem era de 1.406,8 euros em 2024, menos cerca de 170 euros do que no conjunto do país.

Também a pensão média de velhice da Segurança Social era inferior à nacional, em 2025: 709 euros, face a 793 euros.

Por outro lado, os indicadores mostram que por cada 10 residentes na Madeira, cuja população é de 266.130 habitantes, há, em média, um turista a pernoitar no arquipélago, um rácio cinco vezes superior ao nacional.

Em 2025, havia 16 camas em alojamentos turísticos por cada 100 habitantes, quase quatro vezes o valor nacional (4,4), sendo que a região registou 9,9 milhões de dormidas, equivalentes a 12% do total nacional, apesar de representar apenas 2,3% da população portuguesa.

Os dados indicam que, naquele ano, o setor dos serviços representava 83,3% do emprego regional, contra 73,2% a nível nacional.

A indústria e a construção tinham um peso de 4,2%, face a 24,4% no país, ao passo que a economia do mar representava 12,1% do valor acrescentado bruto (VAB) regional, quase três vezes o peso nacional (4,2%), em 2022.

A Pordata revela que a população estrangeira na Madeira cresceu 161% em quatro anos, sendo que em 2025 os cidadãos estrangeiros representavam 7,3% dos residentes, abaixo dos 14% registados no país.

Entre 2021 e 2025, esta população aumentou 161%, acima do crescimento nacional de 113,5%.

No final de 2025, cerca de 22% da população madeirense tinha 65 ou mais anos e 11,7% menos de 15 anos.

A densidade populacional atingia 332,2 habitantes por quilómetro quadrado, muito acima dos 123,9 registados no país, e 81,7% da população vivia em áreas predominantemente urbanas.

Em relação ao setor da Educação, a base estatística da Fundação Francisco Manuel dos Santos indica que 45,5% da população entre os 20 e os 64 anos não tinha concluído o ensino secundário, contra 33,4% no país.

Em contrapartida, a Região Autónoma da Madeira tinha mais museus e recintos culturais por habitante: 8,3 e 6,4 por cada 100 mil residentes, respetivamente, face a 4,2 e 3,6 a nível nacional.