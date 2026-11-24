Há 21 anos, o DIÁRIO fazia manchete com os números preocupantes da violência doméstica na Madeira. Na véspera do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, era revelado que, proporcionalmente à população, a expressão deste crime na Região era três vezes superior à registada a nível nacional.

A edição de 24 de Novembro de 2005, publicada na véspera do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, revelava os resultados de uma estimativa realizada pelo DIÁRIO, com base nas queixas apresentadas à Polícia de Segurança Pública (PSP) em 2004. Das 8.453 denúncias contabilizadas em todo o País, 808 tinham sido registadas nas esquadras madeirenses, o equivalente a 9,6% do total nacional.

"Fazendo um encontro entre os números de queixas e a proporção de habitantes no país e na Região, conclui-se que os lares madeirenses foram três vezes mais fustigados pelos maus tratos", escrevia o jornalista Ricardo Duarte Freitas, na página 7 daquela edição.

Os dados recolhidos pelo DIÁRIO permitiam também perceber a evolução das denúncias na Região. Entre 2003 e Outubro de 2005, as esquadras da PSP na Madeira tinham recebido 2.185 queixas por violência doméstica. Em 2003, foram contabilizadas 777 denúncias, número que subiu para 808 no ano seguinte. Nos primeiros dez meses de 2005, já tinham chegado ao conhecimento daquela força policial outros 600 casos.

Mais de metade das queixas estava relacionada com situações entre cônjuges ou companheiros. Segundo a PSP, "as agressões físicas são exercidas maioritariamente sobre mulheres", mas acabavam por atingir, directa ou indirectamente, crianças, idosos e outras pessoas particularmente vulneráveis.

O cenário traçado pelo DIÁRIO não abrangia, contudo, a totalidade das denúncias, uma vez que também eram apresentadas queixas junto da Polícia Judiciária, do Ministério Público, da GNR e de instituições de Segurança Social.

Embora a violência doméstica tivesse passado a assumir a natureza de crime público em Maio de 2000, o nosso matutino chamava a atenção para o facto de serem ainda poucos os processos que culminavam num julgamento.

"Os processos têm sequência – as vítimas são encaminhadas para entidades de apoio – mas raros são os casos que chegam à barra dos tribunais", assinalava a publicação.

A nível nacional, entre 2000 e 2004, a PSP tinha registado 32.570 casos de violência doméstica, tendo as investigações policiais culminado na detenção de 499 indivíduos.

Presença Feminina apoiava 350 vítimas por ano

Na mesma página, o DIÁRIO retratava o trabalho desenvolvido pela Associação de Presença Feminina, uma instituição particular de solidariedade social que contava, à época, com dez anos de existência na Região e que apoiava, em média, 350 vítimas de violência doméstica por ano.

Destas, 260 beneficiavam de patrocínio jurídico, enquanto as restantes recebiam acompanhamento psicológico e apoio alimentar. Cerca de 75% das mulheres divorciavam-se ou separavam-se após a apresentação das respectivas queixas-crime.

Albertina Rodrigues, então presidente da associação, defendia que o primeiro passo no combate à violência doméstica passava por "mudar as mentalidades, os comportamentos e abolir os preconceitos e a subalternização da mulher".

A responsável apontava a educação familiar como um dos aspectos fundamentais para quebrar a transmissão de comportamentos violentos entre gerações, alertando para as consequências de uma "mentalidade estereotipada e egoísta que molesta e coage a família, a começar pela cônjuge ou companheira".

Apesar da complexidade das situações de violência física, psicológica e sexual, Albertina Rodrigues reconhecia uma crescente consciencialização para a denúncia daquele que era descrito nas páginas do jornal como um "flagelo omisso que afecta todos os estratos sociais e escalões etários".