Marítimo perde com Limoges
O Marítimo Madeira Andebol SAD perdeu, por 35-36, frente ao Limoges HB, na quinta jornada do Grupo B da EHF European League. Apesar de ter estado em vantagem durante grande parte do encontro, chegando a dispor de três golos de diferença, a equipa madeirense sofreu a reviravolta nos minutos finais.
Délcio Pina foi o melhor marcador dos verde-rubros, com 10 golos. Com este resultado, o Limoges garantiu o apuramento para o play-off, enquanto o Marítimo terá de disputar a última vaga com o IRUDEK Bidasoa Irun, em Espanha.