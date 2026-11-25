O ADN Madeira exige aos Governos da República e Regional um balanço público sobre a execução das medidas destinadas à Madeira e ao Porto Santo inscritas nos anteriores Orçamentos do Estado, bem como a identificação dos compromissos financeiros, responsáveis e prazos de concretização das medidas aprovadas para 2027.

Na sequência da aprovação do Orçamento do Estado para 2027, o partido coordenado por Maíza Fernandes critica hoje a disputa entre forças políticas pela autoria das propostas aprovadas e questiona quantas das anunciadas conquistas representam efectivamente novos compromissos e quantas correspondem a medidas que já constavam de orçamentos anteriores.

"É politicamente irresponsável dar por resolvidos problemas que continuam a afectar os cidadãos apenas porque uma proposta foi aprovada no Parlamento", considera o ADN Madeira, numa nota de imprensa, defendendo que a aprovação de medidas não dispensa a fiscalização da sua execução.

Ferry e novo hospital entre as questões levantadas

O partido aponta o ferry como um dos exemplos da diferença entre anúncios políticos e concretização. Recorda que o Orçamento do Estado para 2025 já previa diligências para o lançamento de um concurso internacional e questiona por que razão, dois anos depois, continua a ser anunciado o lançamento de um concurso, sem que exista um navio ao serviço da ligação marítima.

Outro dos casos levantados diz respeito à comparticipação de 50% da República nos custos abrangidos do novo Hospital Central e Universitário da Madeira. O ADN pergunta quanto foi efectivamente transferido, qual o montante ainda em falta e se está assegurado o financiamento actualizado da obra.

A mesma exigência de transparência deverá, na perspectiva do partido, abranger as medidas relativas à Universidade da Madeira, à mobilidade, às infra-estruturas do Porto Santo, às telecomunicações e à protecção civil.

Autonomia e responsabilidades regionais

Na posição divulgada, o ADN Madeira considera que a discussão sobre o Orçamento não pode esconder a questão do respeito pela autonomia regional. Invoca os artigos 225.º, 227.º e 229.º da Constituição da República Portuguesa e o artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que enquadram os fundamentos da autonomia, os poderes das Regiões Autónomas e as especificidades das regiões ultraperiféricas.

O partido sustenta que a solidariedade nacional não deve ser encarada como "caridade política", mas como uma responsabilidade com fundamento constitucional, tendo em conta as desigualdades decorrentes da insularidade.

Ao mesmo tempo, Maíza Fernandes considera que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, também deve prestar contas sobre a gestão dos recursos da Região, os resultados das decisões governativas e os benefícios concretos para a população.

Neste contexto, o ADN recupera o seu questionamento sobre o refinanciamento de 240 milhões de euros de dívida regional, com prolongamento dos pagamentos até 2042, e recorda que a proposta inicial do OE 2027 previa 82 milhões de euros exclusivamente destinados à redução da dívida da Madeira.

O partido quer saber quanto será efectivamente abatido à dívida, qual a poupança prevista em juros e que margem financeira ficará disponível para reduzir impostos e melhorar os serviços públicos.

Plano de investimento também está por esclarecer

O ADN Madeira chama ainda a atenção para o compromisso inscrito no Orçamento do Estado para 2026, que determinava a apresentação de um plano plurianual de investimento público nas Regiões Autónomas, com indicação de valores e calendários. A força política questiona em que ponto se encontra a execução dessa determinação.

A posição do partido enquadra estas exigências nas dificuldades sentidas pelas famílias, pelos jovens que enfrentam obstáculos no acesso à habitação, pelos trabalhadores cujos salários não acompanham o custo de vida e pelas empresas que suportam encargos acrescidos devido à insularidade. Destaca também a situação dos residentes no Porto Santo, sujeitos às condicionantes da dupla insularidade.

O ADN Madeira garante que acompanhará a execução das medidas aprovadas, exigindo responsabilidades aos Governos da República e Regional e aos deputados eleitos pela Madeira, independentemente da sua filiação partidária.

"O orçamento está aprovado. Acabaram as votações. Agora, governem, executem, fiscalizem e prestem contas", afirma Maíza Fernandes, que conclui defendendo que os madeirenses e porto-santenses precisam de resultados concretos que lhes permitam viver com dignidade na sua terra.