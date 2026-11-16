FNAC celebra 20 anos na Madeira com loja renovada e programação cultural

A FNAC vai reabrir a sua loja no MadeiraShopping, numa nova localização na galeria do piso 1, assinalando os 20 anos de presença na Madeira com quatro dias de programação cultural, entre 19 e 22 de Novembro.

O espaço renovado disponibiliza mais de 33 mil referências nas áreas da cultura, entretenimento e tecnologia e integra o Fórum FNAC, destinado a encontros com artistas, autores e público.

A programação começa a 19 de Novembro, às 18h30, com um evento de pré-abertura que contará com actuações de João Pedro Pais e do violinista João Inácio. No dia 20, será a vez da cantora madeirense Elisa, seguindo-se, a 21, uma jam session do Projecto Melro Preto.

As celebrações terminam a 22 de Novembro, com a ‘Hora do Conto’, conduzida por Vanusca e as Amigas da Pequenada, e a actuação do Duo Bruna e Luís.

"Esta nova loja renova esse compromisso com a região", afirma Nuno Luz, director-geral da FNAC DARTY Ibéria, destacando o apoio à criação cultural madeirense e nacional.