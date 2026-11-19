A prestação média vencida do crédito à habitação na Madeira aumentou dois euros em Outubro, fixando-se nos 418 euros, enquanto a taxa de juro implícita subiu para 3,340%. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), mostram também um agravamento face ao período homólogo, quando a prestação média era de 394 euros e a taxa de juro se situava em 3,204%.

A subida mensal da prestação resulta do aumento de quatro euros na componente de juros, que atingiu os 204 euros. Em contrapartida, a parcela destinada à amortização do capital diminuiu dois euros, para 214 euros.

A taxa de juro implícita registou um acréscimo de 0,052 pontos percentuais face a Setembro. Também o capital médio em dívida continuou a aumentar, passando de 73.732 euros para 74.344 euros. Em Outubro de 2025, este valor era de 69.860 euros.

No conjunto do País, a taxa de juro implícita no crédito à habitação fixou-se em 3,231%, mais 0,037 pontos percentuais do que no mês anterior. A prestação média vencida subiu para 427 euros, nove euros acima do valor registado na Madeira.

A nível nacional, os juros aumentaram igualmente quatro euros, para 217 euros, enquanto a componente de amortização se manteve nos 210 euros. O capital médio em dívida atingiu 81.471 euros, face aos 80.843 euros de Setembro.