A Guarda Revolucionária do Irão anunciou hoje que dois petroleiros se incendiaram no estreito de Ormuz depois de colidirem com minas marinhas quando tentavam passar por uma rota não autorizada nesta via estratégica.

O exército ideológico iraniano informou que "dois navios-tanque", de bandeiras não identificadas, tentavam atravessar a área de forma encoberta, utilizando "de forma clandestina" uma rota não autorizada.

Num comunicado divulgado pela agência de notícias oficial iraniana IRNA, a Guarda Revolucionária disse que "as minas navais impediram a passagem, provocando uma explosão terrível e um incêndio" nas casas de máquinas dos dois petroleiros.

A força iraniana emitiu um alerta a "todas as tripulações de navios com sistemas de navegação e posicionamento desligados", como eram o caso dos petroleiros, e salientou que os Estados Unidos não protegerão as embarcações contra as minas navais.

Após terem sido registados pelo menos 30 incidentes envolvendo navios em Ormuz em outubro, o número mais elevado desde o início da guerra, estes episódios tornaram-se quase diários em novembro.

Um aumento que a ONU e a Organização Marítima Internacional classificaram como grave.

Na terça-feira, o Exército do Irão ordenou à Marinha que endurecesse o bloqueio do estreito até que Washington cumpra as exigências de Teerão.

Washington, que não aceitou as propostas iranianas apesar da mediação do Paquistão e do Qatar, mantém um choque com Teerão pelo controlo de Ormuz, um ponto-chave para o trânsito mundial de petróleo, ao mesmo tempo que intensifica as sanções, o bloqueio naval e as restrições comerciais.

Por seu lado, o Irão intensificou, nas últimas semanas, os ataques contra embarcações que tentam atravessar o estreito sem a sua autorização, realizados, ao que tudo indica, na sua maioria com minas, atingindo uma frequência sem precedentes desde o início da guerra, há quase nove meses.