O Benfica somou hoje a terceira vitória seguida na Liga Europeia de andebol, frente aos espanhóis do Torrelavega (30-25), enquanto Marítimo e Águas Santas perderam contra os franceses do Limoges (36-35) e os alemães do Flensburgo (33-21).

Os 'encarnados' foram os únicos representantes lusos a sorrirem no final da quinta jornada da competição, graças a uma exibição consistente evidenciada ao intervalo (16-11), com o lateral João Bandeira (seis golos) em destaque, bem secundado pelo central Ander Izquierdo e o ponta Mikita Vailupau, cada um com cinco.

Com este triunfo, as 'águias' estão no segundo posto, com seis pontos, os mesmos dos dinamarqueses do Holstebro (terceiros), a dois do líder do Grupo F, o Torrelavega. Os checos do Karvina ainda não pontuaram.

A receção do Marítimo aos gauleses ficou marcada pelo equilíbrio, com o desfecho a ser favorável ao emblema visitante, que no final dos 30 minutos perdia por 19-17, mas foi a tempo de inverter na fase final do encontro.

Apesar do desaire, os insulares tiveram no cabo-verdiano Délcio Pina o melhor marcador do jogo, com 10 remates certeiros em outras tantas tentativas.

No Grupo B, os 'verde-rubros' passam a somar seis pontos, no segundo lugar, juntamente com o Bidasoa Irun, de Espanha (terceiro), com o Limoges a amealhar oito na liderança, enquanto os islandeses do FH Hafnarfjordur ainda procuram pontuar.

Já sem ambições na competição está o Águas Santas, após averbar o quarto desaire seguido no reduto do Flensburgo (33-21), da Alemanha, que lidera a 'poule' E, com 10 pontos, fruto de cinco triunfos, contra os oito do Granollers, de Espanha, ambos apurados para a próxima fase.

Com nomes de classe mundial como Simon Pytlick, Emil Jakobsen ou Aymeric Minne, os germânicos já venciam por seis golos ao intervalo (19-13), com o segundo tempo a deixar ainda mais evidente a diferença de qualidade entre os locais e o conjunto da Maia, último posicionado, com apenas um ponto, os mesmos dos romenos do Buzau.