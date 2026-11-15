Que raio de paixão é esta do Marítimo pelo Nacional?!

1. Um alegado caso amoroso secreto entre o Marítimo e o Nacional impõe, antes de entregar-lhes um contraceptivo e uma pílula do dia seguinte, o seguinte esclarecimento erótico: tenho na família e no núcleo restrito de amizades e conhecidos malta do Nacional. Donde, nada de confundir questões pessoais com questões institucionais. Até porque os nacionalistas são tantos, mas tantos, que só com uma lupa os consegue ver. E uma lupa com lente grossa!

2. Estes beijinhos “secretos” entre o Marítimo e o Nacional sobre a centralização dos direitos televisivos, a utilização do campo da Ribeira Brava (lixou-se!), o estatuto de pedinte de mais dinheiro “público” da RAM e o abandono quase total dos jogadores e dos treinadores madeirenses, são de todo inaceitáveis. O Marítimo, e a sua incomensurável representatividade social, só tem a ganhar com a descida do futebol profissional do Nacional à II Liga e tudo deve fazer para que isso aconteça. Qualquer “amizade institucional” ou “boleia” na defesa de interesses comuns [quais?!] é um erro de palmatória. É mesmo o funeral de ambos.

3. O Marítimo deve mesmo prescindir totalmente da comparticipação financeira pública da Região Autónoma da Madeira a curto e médio prazo numa estratégia de “afogar” o Nacional. A (in)visibilidade diminuta da marca Madeira nos equipamentos desportivos é mesmo escandalosa perante os valores envolvidos. Mais: por favor, não acompanhem o Nacional na tese lírica e falsa de mais impostos pagos versus dinheiro recebido. A comparticipação financeira da RAM – aliás, ilegal à luz da legislação nacional e internacional em sede de concorrência desleal e da integridade das competições! – não pode ser predominantemente para pagar salários a jogadores profissionais de futebol nacionais e estrangeiros.

4. A cara da Madeira, quer queiram, quer não, é a do Marítimo muito devido às sua raízes populares em “São Martinhe”, “Camara de Lobes” e “Machique” (nem de lupas se encontra um nacionalista) – é a do Almirante Reis de onde nunca devia ter saído e tudo deve fazer para lá voltar a começar pelo museu.

5. O Alberto João Jardim teve razão antes do tempo quando, ainda que de forma trapalhona, impôs a fusão do futebol profissional do Marítimo, Nacional e União. A coisa estava feita, já com a aprovação do Nacional e do União por meia dúzia de “sócios pingados”, para que a tal força popular do Marítimo, mais tarde ou mais cedo (hoje), fizesse desaparecer o Nacional e o União do mapa do futebol profissional da Madeira. Probleminha: uma reunião da Assembleia-geral do Marítimo no Tecnopolo com mais de três mil associados (pois, pois) disse não ao que a realidade vai encarregar-se de dizer, sim.

6. Investidores podem fazer o Nacional grande? Basta olhar para o Boavista ou, mesmo, o Estrela de Amadora (aguardem) e a resposta já está dada. Beijinhos verde-rubros. Sempre! Hasta la Muerte!