O médio Bruno Fernandes assegurou hoje que, na seleção portuguesa de futebol, todos os jogadores sempre tentaram respeitar "ao máximo" Cristiano Ronaldo, mas desconhece se o avançado sentiu o oposto, o que levou à despedida.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida entre o Sporting e os ingleses do Manchester United, para a Liga dos Campeões, Bruno Fernandes respondeu às declarações da mãe do madeirense, que afirmou que o filho "não foi respeitado" pelos colegas de equipa.

"Pode ter sido o que o Cris [Cristiano] sentiu. Todos na seleção sempre tentámos respeitá-lo ao máximo, é a maior referência para todos. Se ele assim não o sentiu, quem sou eu para dizer o contrário? Enquanto jogador da seleção, digo que tudo o que fizemos foi no sentido de respeitar não só o jogador, mas também a pessoa", expressou o agora vice-capitão da seleção, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Aos 41 anos, o avançado, que representou também Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus deixou a seleção portuguesa, após 23 anos, com recordes de 234 internacionalizações e 146 golos e com o título de campeão europeu em 2016, em França, bem como duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, após ter-se tornado vice-campeão europeu no Euro2004, realizado em Portugal.

O madeirense cumpriu o último encontro com a camisola das 'quinas' em 24 de setembro, no triunfo sobre o País de Gales, por 1-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na ronda inaugural do Grupo A4 da Liga das Nações, que Portugal venceu.

No dia 30 de setembro, o avançado abandonou o estágio da seleção portuguesa na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, em Copenhaga, no início do ciclo no comando técnico de Jorge Jesus, com quem já tinha trabalhado.

Ronaldo, titular com o País de Gales e suplente não utilizado diante da Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que, por isso, decidiu abandonar o estágio por iniciativa própria, o que lhe custou um castigo de 30 dias e uma multa de 255 euros, mas revelou a sua retirada oficial, em 05 de novembro.

Sporting, 10.º, com nove pontos, e Manchester United, 19.º, com seis, defrontam-se na quarta-feira, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na quinta ronda da fase de liga da Liga dos Campeões, arbitrado pelo polaco Szymon Marciniak.