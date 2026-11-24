O português João Félix foi hoje decisivo no triunfo do Al Nassr para a Liga dos Campeões asiática de futebol, ao anotar o golo do triunfo (2-1) sobre o Al Sadd, jogo em que Cristiano Ronaldo também marcou.

Félix anotou, aos 52 minutos, o segundo tento dos sauditas, num lance em que desferiu um espetacular pontapé de bicicleta à entrada da área, imparável para o guarda-redes contrário.

Mais cedo, aos 13 minutos, o também internacional luso Cristiano Ronaldo já tinha colocado a equipa saudita na frente do marcador pela primeira vez, ao cobrar com sucesso uma grande penalidade, e viu um segundo golo ser anulado por fora de jogo, aos 35 minutos, tendo o Al Sadd, do Qatar, ainda igualado por Mohammed Waad, aos 22.

Com este triunfo, o terceiro consecutivo, depois de uma entrada em falso com a derrota na primeira jornada em casa do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, o Al Nassr ocupa o quinto lugar do Grupo Oeste, com nove pontos, menos quatro do que o líder Al Ain, mas os sauditas contam menos um jogo disputado.

Na próxima jornada, o Al Nassr desloca-se ao Qatar para defrontar o Al Gharafa, treinado por Pedro Martins, em jogo agendado para 08 de dezembro.