SYNLAB inaugura novo posto de análises clínicas no Funchal
Tome nota da agenda desta quarta-feira
Este é o tricentésimo trigésimo dia do ano. Faltam 36 dias para o termo de 2026
A SYNLAB inaugura esta quarta-feira, 25 de Novembro, um novo posto de análises clínicas na Rua da Conceição, no Funchal, reforçando a oferta de serviços de diagnóstico médico na Região.
Segundo a empresa, a abertura desta nova unidade pretende alargar o acesso da população a meios de diagnóstico e reforçar a rede de cuidados de saúde disponível na ilha.
A SYNLAB é um dos principais grupos europeus de diagnóstico médico, estando presente em mais de 20 países, com uma rede de cerca de 350 laboratórios e 1.800 postos de colheita.
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na cerimónia de abertura da nova unidade de colheitas.
Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:
09h30 - 4.ª
Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas
Assembleia Legislativa da Madeira;
10h00 - Sessão Solene Comemorativa do 'Dia 25 de Novembro de 1975'
Assembleia Legislativa da Madeira;
9h30-16h30 - 2.º
Encontro Técnico-Científico CIMA-Funchal, dedicado à intervenção
com pessoas em situação de sem-abrigo
Colégio dos Jesuítas
10h00 - Sessão de
informação 'Madeira Inovadora, Europa Competitiva? – Inteligência Artificial,
inovação e oportunidades para a Madeira', organizada pelo Europe Direct Madeira
Colégio dos Jesuítas
10h00- Mulheres
Socialistas da Madeira assinalam o Dia Internacional para a Eliminação da
Violência contra as Mulheres, com a intervenção artística ‘Sapatos que Contam
Histórias’
Largo do Pelourinho
12h30 - 2.ª Comissão Especializada
Permanente de Economia e Mar
Assembleia Legislativa da Madeira;
14h30 - Comissão
Eventual para a Reforma do Sistema Político
Assembleia Legislativa da Madeira;
15h00 - Jorge Carvalho visita o auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal;
15h00 - Representante
da República recebe o Comandante do Regimento de Guarnição nº.3, Coronel Musa
Paulino, para uma audiência de despedida, por ocasião da cessação de funções no
cargo.
Palácio de São Lourenço
16h30 - Apresentação
da obra 'Regiões Autónomas, de Paulo Miguel Rodrigues, no âmbito das
comemorações do 'Dia 25 de Novembro de 1975'
Salão Nobre da
17h00 - Cerimónia
pública para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra
as Mulheres
Parque de Santa Catarina
18h às 19h00 - Webinar 'À conversa com o Presidente', com Luís Miguel de Sousa
Efemérides
Principais acontecimentos registados no dia 25 de Novembro. Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres:
1510 - Afonso de Albuquerque conquista Goa.
1845 - Nasce, na Póvoa de Varzim, o advogado, escritor e diplomata português José Maria Eça de Queiroz, autor de "Os Maias" e "A Ilustre Casa de Ramires".
1936 - É assinado o Pacto Anti-Comitern entre a Alemanha de Hitler e o Japão.
1981 Espetáculo de estreia dos Heróis do Mar, no Rock Rendez Vous, em Lisboa.
1986 - Portugal é eleito para a comissão executiva do Comité Intergovernamental para as Migrações.
2007 - Um sismo com uma magnitude de 6,2 na escala de Richter provoca o pânico na ilha indonésia de Sumatra. Um segundo sismo, de 6,7 graus na escala de Richter, volta a atingir a Indonésia, designadamente a ilha de Sumbawa. Os dois sismos causaram pelo menos três mortos e 45 feridos.
2014 - O internacional argentino Lionel Messi torna-se o melhor marcador da história Liga dos Campeões de futebol com 74 golos, após ter marcado pelo FC Barcelona frente ao APOEL Nicosia.
2016 - Os deputados do PS, do BE e do PCP aprovam na especialidade a alteração à sobretaxa de IRS, que fará com que os contribuintes do segundo escalão não a paguem a partir de janeiro de 2017.
2018 - O incêndio mais mortífero da história da Califórnia, nos Estados Unidos, designado "Camp Fire", é dado como controlado, depois de ter devastado o norte da Califórnia durante mais de duas semanas e de ter feito pelo menos 88 mortos.
2021 - Uma nova variante do coronavírus que causa a covid-19 é detetada na África do Sul, o país africano oficialmente mais afetado pela pandemia.
2022 - A Assembleia da República aprova com os votos favoráveis do PS e as abstenções dos deputados únicos do Livre e do PAN a proposta de lei do Governo para o Orçamento do Estado para 2023. O documento foi viabilizado pelos votos a favor da maioria absoluta de deputados socialistas, as abstenções de Livre e PAN e os votos contra de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE.
2024 - A Polícia Federal brasileira conclui que o ex-Presidente Jair Bolsonaro "planeou, atuou e teve o domínio de forma direta" na tentativa do golpe de Estado e sabia do plano para matar o Presidente Lula da Silva.
2025 - A Polícia Judiciária desmantela uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal, e deteve 17 pessoas, nomeadamente 10 militares da GNR, um agente da PSP e seis civis, e realiza cerca de 50 de mandados de busca em Beja, Portalegre, Figueira da Foz e Porto.
Pensamento do dia
"O ícone do nosso tempo é a preservação da árvore da predileção de Goethe, no limiar de um campo de concentração nazi". George Steiner (1923), filósofo, sobre "a dinâmica da demência".