A SYNLAB inaugura esta quarta-feira, 25 de Novembro, um novo posto de análises clínicas na Rua da Conceição, no Funchal, reforçando a oferta de serviços de diagnóstico médico na Região.

Segundo a empresa, a abertura desta nova unidade pretende alargar o acesso da população a meios de diagnóstico e reforçar a rede de cuidados de saúde disponível na ilha.

A SYNLAB é um dos principais grupos europeus de diagnóstico médico, estando presente em mais de 20 países, com uma rede de cerca de 350 laboratórios e 1.800 postos de colheita.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na cerimónia de abertura da nova unidade de colheitas.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h30 - 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas

Assembleia Legislativa da Madeira;

10h00 - Sessão Solene Comemorativa do 'Dia 25 de Novembro de 1975'

Assembleia Legislativa da Madeira;

9h30-16h30 - 2.º Encontro Técnico-Científico CIMA-Funchal, dedicado à intervenção

com pessoas em situação de sem-abrigo

Colégio dos Jesuítas

10h00 - Sessão de informação 'Madeira Inovadora, Europa Competitiva? – Inteligência Artificial, inovação e oportunidades para a Madeira', organizada pelo Europe Direct Madeira

Colégio dos Jesuítas

10h00- Mulheres Socialistas da Madeira assinalam o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, com a intervenção artística ‘Sapatos que Contam Histórias’

Largo do Pelourinho

12h30 - 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar

Assembleia Legislativa da Madeira;

14h30 - Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político

Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00 - Jorge Carvalho visita o auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal;

15h00 - Representante da República recebe o Comandante do Regimento de Guarnição nº.3, Coronel Musa Paulino, para uma audiência de despedida, por ocasião da cessação de funções no cargo.

Palácio de São Lourenço

16h30 - Apresentação da obra 'Regiões Autónomas, de Paulo Miguel Rodrigues, no âmbito das comemorações do 'Dia 25 de Novembro de 1975'

Salão Nobre da

17h00 - Cerimónia pública para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Parque de Santa Catarina

18h às 19h00 - Webinar 'À conversa com o Presidente', com Luís Miguel de Sousa

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Novembro. Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres:

1510 - Afonso de Albuquerque conquista Goa.

1845 - Nasce, na Póvoa de Varzim, o advogado, escritor e diplomata português José Maria Eça de Queiroz, autor de "Os Maias" e "A Ilustre Casa de Ramires".

1936 - É assinado o Pacto Anti-Comitern entre a Alemanha de Hitler e o Japão.

1981 Espetáculo de estreia dos Heróis do Mar, no Rock Rendez Vous, em Lisboa.

1986 - Portugal é eleito para a comissão executiva do Comité Intergovernamental para as Migrações.

2007 - Um sismo com uma magnitude de 6,2 na escala de Richter provoca o pânico na ilha indonésia de Sumatra. Um segundo sismo, de 6,7 graus na escala de Richter, volta a atingir a Indonésia, designadamente a ilha de Sumbawa. Os dois sismos causaram pelo menos três mortos e 45 feridos.

2014 - O internacional argentino Lionel Messi torna-se o melhor marcador da história Liga dos Campeões de futebol com 74 golos, após ter marcado pelo FC Barcelona frente ao APOEL Nicosia.

2016 - Os deputados do PS, do BE e do PCP aprovam na especialidade a alteração à sobretaxa de IRS, que fará com que os contribuintes do segundo escalão não a paguem a partir de janeiro de 2017.

2018 - O incêndio mais mortífero da história da Califórnia, nos Estados Unidos, designado "Camp Fire", é dado como controlado, depois de ter devastado o norte da Califórnia durante mais de duas semanas e de ter feito pelo menos 88 mortos.

2021 - Uma nova variante do coronavírus que causa a covid-19 é detetada na África do Sul, o país africano oficialmente mais afetado pela pandemia.

2022 - A Assembleia da República aprova com os votos favoráveis do PS e as abstenções dos deputados únicos do Livre e do PAN a proposta de lei do Governo para o Orçamento do Estado para 2023. O documento foi viabilizado pelos votos a favor da maioria absoluta de deputados socialistas, as abstenções de Livre e PAN e os votos contra de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE.

2024 - A Polícia Federal brasileira conclui que o ex-Presidente Jair Bolsonaro "planeou, atuou e teve o domínio de forma direta" na tentativa do golpe de Estado e sabia do plano para matar o Presidente Lula da Silva.

2025 - A Polícia Judiciária desmantela uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal, e deteve 17 pessoas, nomeadamente 10 militares da GNR, um agente da PSP e seis civis, e realiza cerca de 50 de mandados de busca em Beja, Portalegre, Figueira da Foz e Porto.

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