O Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes assinala, a 12 de Dezembro, o 108.º aniversário do Armistício da Grande Guerra, com a deposição de oito coroas de flores em monumentos de homenagem aos combatentes, distribuídos por vários concelhos da Madeira.

A iniciativa, integrada no evento de Natal da instituição, pretende homenagear os militares que combateram na Grande Guerra, estando prevista uma deslocação de autocarro ao longo do dia, com início às 8h30 e passagem por oito locais de cerimónia.

A primeira deposição de flores está marcada para as 9 horas, no Monumento à Grande Guerra, na Avenida do Mar, seguindo-se, às 9h30, o monumento aos combatentes na Nazaré. A comitiva prossegue às 10h30 para a Ponta do Sol e, às 11h30, para a Calheta.

A programação divulgada pela Liga dos Combatentes aponta, depois, para a Santa no Porto Moniz, às 12h30, São Vicente, às 15h30, São Jorge, às 16h15, e Machico, às 17 horas, onde será realizada a última deposição de coroa de flores, antes do regresso ao Funchal, previsto para as 18 horas.