Mais de 800 voluntários vão estar envolvidos na campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar da Madeira, que decorre no próximo fim-de-semana, dias 28 e 29 de Novembro. A iniciativa pretende reforçar as reservas de bens não perecíveis da instituição, essenciais para apoiar as famílias em situação de maior vulnerabilidade ao longo do ano.

A campanha foi um dos temas em destaque na visita realizada esta terça-feira pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, à Associação Mão Solidária – Banco Alimentar da Madeira, no âmbito dos preparativos para mais uma edição da iniciativa.

Na ocasião, o presidente da instituição, Lúcio Moniz, destacou a mobilização de mais de 800 voluntários, considerando a campanha o "maior movimento de cidadania activa do país". O responsável mostrou-se confiante na adesão da população, sublinhando a importância do espírito solidário dos madeirenses.

Em 2025, segundo nota enviada, o Banco Alimentar da Madeira distribuiu 940,3 toneladas de alimentos e o número de beneficiários de apoio alimentar passou de 6 500 para 6 000, traduzindo-se numa redução de 500 pessoas, correspondente a 7,7%.

A recuperação contínua de excedentes alimentares, associada à diminuição do número de beneficiários, tem permitido reforçar a composição dos cabazes distribuídos, nomeadamente através de uma maior diversidade de produtos frescos e perecíveis.

Apesar de a campanha de maio ter registado uma ligeira diminuição na quantidade de alimentos recolhidos face ao período homólogo, o número de supermercados aderentes aumentou de 27 para 29, mantendo-se a participação de mais de 800 voluntários.

Paula Margarido salientou a importância do trabalho desenvolvido pela instituição ao longo de todo o ano: «Os números apresentados só reforçam a ação e o valor do trabalho desenvolvido pelo Banco Alimentar da Madeira, que não se esgota nas duas grandes campanhas anuais de maio e novembro.»

A secretária regional apelou à participação de toda a comunidade na campanha dos dias 28 e 29 de novembro, incentivando cada pessoa a contribuir na medida das suas possibilidades.

"Quero deixar um profundo agradecimento aos voluntários, à equipa incansável do Banco Alimentar da Madeira, às entidades envolvidas e a todos os que contribuem diariamente para o combate ao desperdício alimentar e para o apoio a quem mais necessita", disse.

Entre Setembro de 2025 e Setembro de 2026, o número de beneficiários de apoio alimentar passou de 6.500 para 6.000, uma redução de 500 pessoas, equivalente a 7,7%, segundo os dados apresentados por Paula Margarido.

A recuperação contínua de excedentes alimentares, a par da diminuição do número de beneficiários, tem permitido reforçar a composição dos cabazes distribuídos, nomeadamente através de uma maior diversidade de produtos frescos e perecíveis.

A responsável pela tutela destacou que o trabalho do Banco Alimentar não se limita às duas grandes campanhas anuais, realizadas em Maio e Novembro, salientando a importância da actividade desenvolvida diariamente pela instituição.

Apesar de a campanha de Maio ter registado uma ligeira diminuição na quantidade de alimentos recolhidos face ao período homólogo, o número de supermercados aderentes aumentou de 27 para 29. A mobilização manteve-se acima dos 800 voluntários.

Paula Margarido apelou à participação da comunidade na campanha deste fim-de-semana, agradecendo o contributo dos voluntários, das entidades envolvidas e de todos os que colaboram no combate ao desperdício alimentar e no apoio a quem mais necessita.

A população poderá contribuir através da doação de alimentos não perecíveis nos supermercados aderentes, da campanha online, em alimentestaideia.pt, ou da aquisição de vales nas caixas de pagamento das lojas Pingo Doce, no âmbito da Campanha Ajuda Vale.

Quem pretenda integrar a equipa de voluntários poderá inscrever-se através do endereço campanha.bancoalimentar.pt ou dos contactos 291 617 839 e 967 583 368. Na Região, estão mobilizadas 90 entidades para esta iniciativa.