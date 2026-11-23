O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), realiza em Novembro e Dezembro, três masterclasses sobre os vinhos da Madeira, a convite de instituições de ensino superior.

Estas sessões formativas serão ministradas por Rubina Vieira, responsável pelo Gabinete de Ações Educativas do IVBAM, e irão permitir aos estudantes universitários aprofundarem os seus conhecimentos sobre a história, as técnicas de produção e os diferentes tipo de vinhos produzidos na Madeira.

A primeira acção acontece hoje, sendo promovida pelos alunos do 3.º ano do curso de Gestão da Restauração e Catering da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar (ESTM), em Peniche, integrada na Universidade de Leiria e Oeste. Realizada no âmbito do 'Dia de Gestão da Restauração e Catering', esta iniciativa tem por objectivo divulgar o curso, em particular as suas saídas profissionais, apresentar novidades e estabelecer ligações com profissionais e empresas do sector.

No próximo dia 27, sexta-feira, Rubina Vieira irá conduzir uma aula dedicada à Região Vitivinícola da Madeira e seus vinhos, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, no âmbito da Unidade Curricular 'Vinhos de Portugal do Mestrado em Enologia e Viticultura', que tem como objectivo dar a conhecer aos estudantes as diferentes regiões vitivinícolas nacionais, as suas características edafoclimáticas, tradições, produção e os vinhos que as distinguem.

Já a última apresentação terá lugar no dia 10 de Dezembro, nas instalações da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território.

Esta masterclass é promovida pela Universidade do Porto (UP, Portugal), em parceria com a Universidade Rovira i Virgili (URV, Tarragona, Espanha) e a Universidade de Bordéus (UB, França), todas elas localizadas em regiões turísticas de elevada atratividade, reconhecidas como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO e com uma longa tradição na produção de vinhos especiais, tais como vinhos espumantes, fortificados e tintos de guarda. Será integrada no programa de estudos integrado, através do WINTOUR — International Master on Wine Tourism Transitions and Innovations, que combina conhecimento e experiência nas áreas da vinha, do vinho e do turismo, sendo destinada aos estudantes que frequentam a edição deste ano do curso, representando 20 nacionalidades.