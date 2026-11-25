Uma equipa checa de cardiologistas implantou num paciente um pacemaker que é o primeiro do mundo cuja bateria se recarrega sozinha e poderia ter uma autonomia ilimitada, divulgou hospital Na Homolce, em Praga, onde o procedimento foi realizado.

"Ao contrário dos dispositivos existentes, esta unidade não requer a substituição periódica da bateria. Em vez disso, obtém energia do movimento natural do músculo cardíaco, transformando a sua energia mecânica em energia elétrica", explicou o centro médico na rede social Facebook.

Petr Neuzil, responsável pela equipa, explicou que a questão da bateria e da sua capacidade tem sido um desafio desde que os pacemakers começaram a ser utilizados.

O aparelho utilizado tem apenas quatro centímetros de comprimento, não tem fios e funciona com base no chamado efeito piezoelétrico, um fenómeno físico que permite transformar energia mecânica em eletricidade.

A empresa francesa Cairdac, que desenvolveu o dispositivo, explica que este funciona como uma central elétrica em miniatura, aproveitando cada batimento cardíaco para gerar a eletricidade necessária para o seu funcionamento, noticiou a Rádio Praga.

De qualquer forma, o dispositivo tem uma pequena microbateria de reserva, capaz de estimular o coração por um período de três meses, caso o sistema de recarga falhe.