A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para uma quarta-feira, 25 de Novembro, marcada por céu geralmente muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, mas que poderão ser moderados na vertente norte e nas terras altas da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado, de nordeste, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha, até ao final da manhã.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura, sobretudo dos valores máximos e nas terras altas.

No Funchal, o céu deverá manter-se muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre 2 e 3 metros. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste, com um a 1,5 metros, sendo inferiores a um metro na parte leste. A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC.