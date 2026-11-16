“Tenho uma má notícia para si.”

O chão desapareceu. O pior cenário invadira-me. Entrei em apneia.

“Tem vitiligo segmentar”, continuava o médico, de semblante fechado. Um “ah!” saiu-me da boca como uma flecha. O médico levantou o sobrolho e repetiu o diagnóstico, mais grave. Sorri, aliviada. Já tinha pesquisado o suficiente para perceber que era uma doença autoimune. Perante a minha serenidade, que o médico interpretava como sinal de choque, começou a enumerar outras doenças autoimunes que, na sua previsão, surgiriam no meu corpo. Voltei a sorrir. A consulta terminou com uma sentença: “Isto é só o princípio”.

Para aquele médico, um conceituado dermatologista e professor catedrático, o vitiligo seria a primeira de várias doenças autoimunes. Partilho este episódio pessoal porque há (demasiadas) pessoas que parecem estar sempre bem. Cumprem horários, resolvem problemas, cuidam dos outros, atravessam dias difíceis e continuam. Reconhecemos-lhes uma extraordinária capacidade de resistência. Chamamos-lhes fortes, admiramos a forma como dão a volta. Em situações pontuais, concordo. Mas, já perguntámos que custo?

Olhamos para a saúde como uma lista de tarefas: dormir oito horas (nos meus sonhos!), comer bem, fazer exercício, beber água, cumprir exames de rotina (tudo em atraso!). O corpo parece uma máquina e a saúde um prémio. O corpo, porém, é muito mais inteligente e complexo. Recebi há dias o livro Equilíbrio – O Segredo da Nossa Saúde, de Rute Castro, publicado pela Oficina do Livro. Entre diretos sobre a depressão Charles e manifestações pelo direito à habitação, mergulhei nas suas páginas. Ressoou à primeira!

A autora apresenta o organismo como um sistema vivo, em permanente comunicação consigo próprio e com o mundo. No primeiro capítulo, apresenta a homeostase, a capacidade de manter o equilíbrio interno perante as alterações. A temperatura sobe, a glicemia oscila, a pressão arterial varia. O organismo detecta, interpreta e corrige. O equilíbrio nasce do movimento e de ajustamentos contínuos. Só que tendemos a confundir equilíbrio com tranquilidade permanente. Desejamos uma vida serena, relações harmoniosas, dias previsíveis e um corpo sempre disponível. Viver, porém, é estar sujeito à mudança. O equilíbrio constrói-se na capacidade de recuperar quando alguma coisa nos desorganiza.

A autora também nos fala da capacidade de o organismo antecipar exigências e mobilizar recursos. É essencial à sobrevivência. O desgaste começa quando a adaptação se transforma numa exigência permanente. A compensação contínua pode gerar carga alostática, uma sobrecarga associada à exposição prolongada ao stress e a outras exigências.

A adaptação tem um custo quando escasseiam o tempo e as condições de recuperação. Quantos de nós vivemos há tanto tempo em estado de alerta? Acordamos cansados, com a cabeça ocupada, habituados a resolver, cumprir e cuidar. Respondemos “está tudo bem” porque faltam palavras ou espaço para explicar o que sentimos. A exaustão pode coexistir com uma vida aparentemente funcional. Aposto que as mães estão agora a acenar que sim, com a cabeça. As mães atípicas então… É urgente rever a forma como elogiamos a resistência.

Aguentar é diferente de estar bem. Conseguir funcionar também pode esconder um corpo e um coração sobrecarregados.

Foto DR

Foi durante uma pausa, depois de um período particularmente exigente da minha vida, que surgiu o vitiligo. A minha filha mais nova tinha dois anos. A ciência exige prudência na relação entre causas e efeitos. A experiência ensinou-me, ainda assim, a prestar atenção aos sinais do corpo.

A autora recorda que o organismo funciona como uma rede. O sistema nervoso, o sistema hormonal e o sistema imunitário comunicam entre si e influenciam-se mutuamente.

O corpo integra a vida, as respostas que damos e as condições em que vivemos. A epigenética ajuda-nos a compreender como o ambiente e as experiências podem influenciar a expressão dos nossos genes. Também na minha própria experiência fui percebendo a importância de olhar para o organismo na sua individualidade. Encontrei na medicina ortomolecular e na acupuntura abordagens muito ajustadas às minhas necessidades. Foi um caminho de maior atenção ao corpo, aos pensamentos, de procura de respostas e de compreensão dos seus sinais.

Cada organismo tem a sua história, os seus ritmos e necessidades. E cuidar da saúde exige, acima de tudo, reconhecer essa singularidade. Ela pede uma visão ampla: tempo, descanso de qualidade, relações saudáveis, segurança, condições de vida e espaço para recuperar.

Adaptar-se e recuperar são movimentos diferentes. Atravessar uma exigência pede recursos, e restabelecer o equilíbrio exige condições. Cuidar do corpo deve ser uma forma de nos escutarmos, nunca mais uma exigência numa vida já suficientemente extenuante.

O corpo dá sinais. O corpo físico e o emocional. Reconhecê-los é aprender a respeitar os nossos limites. E mantenho a convicção de que a verdadeira força está mesmo em aceitar quando precisamos de abrandar, pedir ajuda ou mudar de caminho.

Descansar é cuidar. Pedir ajuda é um gesto de coragem. Parar pode ser a forma mais inteligente de continuar.

Há uma sabedoria silenciosa no corpo, que trabalha a cada instante para nos manter vivos. Está na altura de lhe oferecer condições para o fazer em harmonia e recuperar. Que sentido tem continuar sem perceber em que condições o fazemos?